Dragon's Dogma 2 : c'est 4 millions de ventes un an et demi après sa sortie, Capcom est en liesse

Quatre millions. C'est le nombre de copies vendues pour Dragon's Dogma 2, le RPG de Capcom sorti en mars 2024. Un joli succès qui ne s'est pas fait sans un réel effort de la part de l'éditeur japonas qui a dû batailler pour que le public adhère au concept. Il faut dire que la saga Dragon’s Dogma n’a jamais eu un parcours simple. Le premier épisode, accueilli tièdement à sa sortie, s’est transformé au fil des années en titre culte, grâce notamment au soutient des joueurs qui le défendaient bec et ongles. Du coup, Capcom a fini par y croire, et le deuxième épisode a prouvé que la foi du public n’était pas vaine, puisque plus de 2,5 millions de ventes ont été réalisées en quelques jours avant que la hype ne retombe doucement.









Aujourd’hui, l’éditeur annonce que le cap des 4 millions d’unités est officiellement franchi. Une progression lente, mais régulière, qui montre un jeu à la trajectoire typiquement Capcom : lancement massif, plateau prolongé, puis une longue traîne qui fait le reste. Les chiffres du trimestre écoulé (un peu plus de 100 000 unités supplémentaires) ne paraissent pas spectaculaires, mais replacés dans le contexte de la licence, ils témoignent d’une dynamique plus que solide. Dragon’s Dogma 2 est désormais installé, reconnu, et suffisamment rentable pour assurer sa pérennité. L’autre élément à surveiller, c’est le départ du game director, Hideaki Itsuno, vers d’autres horizons. Si la série doit se réinventer, elle devra désormais le faire sans son architecte principal, mais Capcom sait gérer les héritages.



