JeuxActuJeuxActu.com

Dragon's Dogma 2 : c'est 4 millions de ventes un an et demi après sa sortie, Capcom est en liesse

Dragon's Dogma 2 : c'est 4 millions de ventes un an et demi après sa sortie, Capcom est en liesse

Quatre millions. C'est le nombre de copies vendues pour Dragon's Dogma 2, le RPG de Capcom sorti en mars 2024. Un joli succès qui ne s'est pas fait sans un réel effort de la part de l'éditeur japonas qui a dû batailler pour que le public adhère au concept. Il faut dire que la saga Dragon’s Dogma n’a jamais eu un parcours simple. Le premier épisode, accueilli tièdement à sa sortie, s’est transformé au fil des années en titre culte, grâce notamment au soutient des joueurs qui le défendaient bec et ongles. Du coup, Capcom a fini par y croire, et le deuxième épisode a prouvé que la foi du public n’était pas vaine, puisque plus de 2,5 millions de ventes ont été réalisées en quelques jours avant que la hype ne retombe doucement.

Dragon s Dogma 2

Aujourd’hui, l’éditeur annonce que le cap des 4 millions d’unités est officiellement franchi. Une progression lente, mais régulière, qui montre un jeu à la trajectoire typiquement Capcom : lancement massif, plateau prolongé, puis une longue traîne qui fait le reste. Les chiffres du trimestre écoulé (un peu plus de 100 000 unités supplémentaires) ne paraissent pas spectaculaires, mais replacés dans le contexte de la licence, ils témoignent d’une dynamique plus que solide. Dragon’s Dogma 2 est désormais installé, reconnu, et suffisamment rentable pour assurer sa pérennité. L’autre élément à surveiller, c’est le départ du game director, Hideaki Itsuno, vers d’autres horizons. Si la série doit se réinventer, elle devra désormais le faire sans son architecte principal, mais Capcom sait gérer les héritages.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 19 novembre 2025
9:18


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Dragon's Dogma 2 : les ventes continuent, on est à plus de 3 millions de ventes La popularité de Dragon's Dogma 2 ne décroit pas et le jeu continue de se vendre de fort belle manière. 28/05/2024, 11:48
Test Dragon's Dogma 2 : un open world incroyable, la revanche de Capcom C'est fou de voir à quel point Dragon's Dogma 2 est un jeu qui fascine autant aujourd'hui. Si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, le jeu de Capcom est devenu un sujet tendance. 25/03/2024, 19:46

Dragon's Dogma 2 : on y a rejoué, un open world moins dirigiste, plus organique 06/03/2024, 09:00
Dragon's Dogma 2 : on y a joué, une suite plus ambitieuse et plus prometteuse 21/12/2023, 03:49
Dragon's Dogma 2 : la 1ère vidéo de gameplay révèle un gros bestiaire 25/05/2023, 00:31
Dragon's Dogma 2 : la suite est en développement, Capcom fait son annonce 17/06/2022, 01:42


Dragon's Dogma 2

Jeu : Action/RPG
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
22 Mar 2024
22 Mar 2024
22 Mar 2024

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News