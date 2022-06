Dragon's Dogma 2 : la suite est en développement, Capcom fait son annonce

Il n'y avait pas que Square Enix qui avait donné rendez-vous à sa communauté cette nuit, Capcom également, puisque l'éditeur japonais célébrait de son côté les 10 ans de la série Dragon's Dogma. Peut-être pas le jeu le plus populaire de Capcom en Occident, mais qui possède une certaine passion auprès de ses joueurs qui attendent une suite depuis bien trop longtemps. L'attente n'aura pas été vaine puisque Capcom a officialisé le développement de cette suite, tout en restant vague pour susciter encore un peu d'intérêt et de garder le mystère intact. C'est Hideaki Itsuno, le game director du premier épisode, qui s'est chargé de transmettre la bonne nouvelle, en dézippant son hoodie et révélant ainsi un logo sur le t-shirt qu'il portait et ainsi officialiser ce Dragon's Dogma 2. On n'en saura pas plus de cette suite, mais on imagine qu'elle reprendra les mécaniques les plus appréciées du jeu, comme cette possibilité de monter sur le dos des créatures pour les pourfendre de son épée, sachant que le jeu en ligne restera évidemment la ligne directrice, histoire de ne pas froisser la communauté qui s'est créée ces 10 dernières années...