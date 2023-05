Dragon's Dogma 2 : la 1ère vidéo de gameplay révèle un gros bestiaire

Un an déjà que Dragon's Dogma 2 avait été annoncé par Hideaki Itsuno, son game director, qui s'était permis de dézippé son hoodie pour révéler le logo sur le t-shirt qu'il portait et ainsi officialiser l'existence du jeu. Après une année dans le noir, les joueurs ont pu voir un peu la lumière cette nuit lors du PlayStation Showcase du 24 mai 2023, avec un tout premier trailer. Loin d'être chiche, ce dernier a permis de montrer des images de gameplay, ce qui nous a permis de constater que le jeu ressemblera pas mal au premier épisode de 2012. En revanche, on regardant de plus près, on s'aperçoit que le jeu s'est enrichi énormément au niveau de son bestaire et des animaux anthropomorphes que l'on pourra incarner. Les enjeux semblent également de taille, d'autant que cette fois-ci l'Insurgé qu'on va incarner va devoir tout faire pour se préparer au grand combat qui l'attend face au dragon, symbole vivant de la destruction du monde. Dragon's Dogma 2 en profitera pour introduire une nouvelle race, les Léonins.



Développé avec le moteur maison de Capcom, le RE ENGINE, le jeu promet des graphismes détaillés, mais peut-être pas encore next gen pour se dire que la PS5 et la Xbox Series utilisent leur pleine puissance. Capcom nous promet que la gestion de la physique a été poussée pour une approche réaliste, et que l'I.A. a été considérablement améliorée également. On jugera sur pièce lorsque le jeu sera sorti, et pour le moment, aucune date de sortie n'a été évoquée.