Dragon's Dogma 2 : on y a joué, une suite plus ambitieuse et plus prometteuse

Quand Dragon's Dogma 2 sortira sur PC et consoles en mars 2024, il se sera écoulé 12 ans entre les deux épisodes. Une attente considérable pour les fans de la série, mais qui s'explique par un manque de ferveur de la part du grand public, surtout occidental. Parce que oui, hormis le cercle des initiés et les amateurs d'Action-RPG nippo-heroïco-fantasy, Dragon's Dogma reste une licence un peu niche, il faut bien l'avouer. Mais comme Capcom est galvanisé par le succès commercial et populaire de ces derniers titres, l'éditeur japonais s'est dit que c'était le bon moment de relancer la machine. Alors, on ne sait pas si ce Dragon's Dogma 2 va enfin trouver un élan populaire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il possède tous les ingrédients pour être une suite à la hauteur.

S'il fallait résumer Dragon's Dogma en quelques mots, on pourrait dire de cette licence qu'elle est un peu le fourre-tout de Capcom. En effet, même si aujourd'hui, on peut identifier le jeu comme un Action-RPG med-fantasy, le titre est avant tout un gros globiboulga de ce que Capcom fait depuis quelques dizaines d'années. Un peu de Monster Hunter par-ci, un soupçon de Resident Evil par-là, des inspirations de Devil May Cry aussi et même un brin de Dark Souls également, le tout dans un open world progressif et on obtient le cocktail pas forcément gagnant. Il est vrai qu'à l'époque des PS3 et des Xbox 360, le jeu était beaucoup trop ambitieux pour les machines de l'époque, et le jeu avait été handicapé par une technique un peu à la ramasse. Frame-rate dans les choux, clipping et popping disgracieux, temps de chargements infernaux, tout cela est gommé dans cette suite, qui peut en effet profiter de la puissance de la PS5 et de la Xbox Series pour briller de mille feux.









Visuellement, comme vous pouvez le constater, Dragon's Dogma 2 s'en sort plutôt bien. Non pas qu'on a affaire à des graphismes de dernière génération, mais l'association DA japon/occident dans le rendu et la technique plutôt costaude permet enfin de jouir des intentions de Capcom. Et dieu sait que le jeu en a besoin quand on sait à quel point les créatures imposantes seront encore plus nombreuses dans cette suite. Parce que oui, à l'image du premier épisode, Dragon's Dogma 2 puise aussi ses inspirations du côté de Shadow of the Colossus, avec cette possibilité de s'accrocher aux créatures imposantes pour tenter de les terrasser. Dragon, cyclope, hydre, troll géant, chimère, griffon et maintenant colosse de bronze, Capcom veut clairement nous impressionner. Si certains font office de boss avec la promesse de belles mises en scène, il ne sera pas rare de croiser leur route au détour d'un chemin, ou en plein milieu d'une forêt. Autant vous dire qu'il va falloir être préparé car Dragon's Dogma 2 ne fait aucune concession, surtout si vous n'avez pas le niveau requis.





C'est là où Dragon's Dogma 2 a évolué par rapport à son aîné, avec des pions qu'on va pouvoir recruter, mais aussi créer soi-même, ou carrément acheter des pions avec des niveaux très élevés si jamais on veut gagner du temps et dépenser son argent.



A l'image du premier épisode, cette suite va obliger le joueur à se doter d'un bon équipement, faire monter l'expérience de son personnage, mais aussi compter sur l'entraide de coéquipiers contrôlés par l'IA. La notion de pions est d'ailleurs toujours d'actualité et il est fort conseillé de recruter un maximum de compagnons de route si vous souhaitez rester en vie le plus longtemps possible. C'est là où Dragon's Dogma 2 a évolué par rapport à son aîné, avec des pions qu'on va pouvoir recruter, mais aussi créer soi-même, ou carrément acheter des pions avec des niveaux très élevés si jamais on veut gagner du temps et dépenser son argent. La grosse différence avec le premier opus, c'est que ces pions vont évoluer au fil des parties, puisqu'ils sont capables de gagner de l'XP, que ce soit en votre compagnie ou par le biais d'autres joueurs connectés qui les auront recrutés. Il n'est pas interdit par exemple de retrouver un de ses pions avec plus de puissance.







PION, C'EST UN MÉTIER



Les pions sont eux aussi soumis aux mêmes classes disponibles dans le jeu, à savoir Mage, Archer, Guerrier et nouveauté de ce numéro 2 : illusionniste. La classe Illusionniste manie une arme spéciale, l’Encensoir, qui permet de créer de la fumée et d’invoquer diverses illusions pour pousser les ennemis à s’affronter, entre autres choses. L’Illusionniste peut également augmenter temporairement la puissance de l’équipe, ce qui en fait une classe idéale pour les joueurs préférant les rôles de soutien. Avec autant de classes différentes, il est fort conseillé de former une équipe la plus électique possible, car il y a une dimension stratégique et préparatoire dans Dragon's Dogma 2, avec des ennemis qui seront plus faciles à abattre selon les classes. D'ailleurs, le jeu n'hésite pas à changer de paradigme selon le moment de la journée, avec des ennemis plus coriaces la nuit par exemple, d'autant que la visibilité est extrêmement réduite.



En fait, en matière de formule et même de gameplay, Dragon's Dogma 2 reprend peu ou prou les mêmes mécaniques que son aîné de 2012, mais avec une approche plus spectaculaire, plus action aussi, parce que oui, il faut séduire un maximum de joueurs cette fois-ci, surtout les occidentaux, et cela se traduit aussi par plus d'ambition dans le terrain de jeu. Il s'agit toujours d'un open world, mais il est désormais bien plus vaste, avec beaucoup plus de relief dans sa topographie. Collines, montagnes, plaines, grottes, cités fortifiées, la variété sera de mise et surtout, tout a été pensé pour que le monde soit vivant. On croisera énormément de PNJ dans les villes, mais la nature sera aussi peuplées de diverses créatures qui vivent leur vie de leur côté. Il ne sera pas rare de voir des gobelins se faire attaquer par un cyclope au loin, ou carrément assister à la chasse d'un griffon venu attraper un buffle pour son déjeuner.







ACTION, RÉACTION



L'interaction en combat est l'une des principales sources du plaisir de jeu dans Dragon's Dogma 2, avec la possibilité de collaborer pour parvenir à maîtriser un adversaire. Plaquer une harpie au sol, immobiliser un guerrier, se servir d'un bouclier pour être projeté en hauteur, grimper sur un griffon en plein décollage, autant d'actions qui insufflent une force dans les affrontements. Ce côté Shadow of the Colossus change considérablement la donne et la manière d'appréhender les combats. Par exemple, face à un cyclope, au lieu de lui tirer des flèches dans son oeil à une distance de sécurité, il est plus efficace de grimper dans son dos, monter jusqu'à son oeil et lui asséner un maximum de coups d'épée pour le faire chuter, et ainsi continuer à le marteler d'attaques tranchantes. Dans Dragon's Dogma 2, tout est fait pour que les combats soient l'atout épique du gameplay, et même si l'héritage Monster Hunter transpire de chacune de ces passes d'armes, au niveau des collisions en particulier, les combats sont, avec l'exploration, le moteur de la progression. Reste alors ce côté un peu froid, limite clinique des graphismes, qui rappellent quelque part l'ambiance Skyrim, mais Dragon's Dogma 2 fait clairement partie des jeux avec un fort potentiel à découvrir dès le 22 mars 2024.