Dragon's Dogma 2 : les ventes continuent, on est à plus de 3 millions de ventes

La popularité de Dragon's Dogma 2 ne décroit pas et le jeu continue de se vendre de fort belle manière. Un peu moins d'un mois après nous avoir annoncé avoir vendu 2.5 millions de copies de son jeu, à la fin de son exercice fiscal, Capcom nous fait savoir que Dragon's Dogma 2 s'est écoulé à plus de 3 millions de copies à travers le monde. Cette fois-ci, on, a le droit à une illustration pour accompagner la bonne nouvelle, et un message de la part de Hideaki Itsuno qui remercie évidemment les joueurs pour ce soutien. Il faut dire que le jeu avait reçu un bel accueil critique en février dernier de la part de la presse, tandis que les joueurs qui avaient réellement joué au jeu savaient pertinemment que le drama des téléportations et des micro-transactions uniquement cosmétiques était futile...