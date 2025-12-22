JeuxActuJeuxActu.com

Vince Zampella est mort dans un accident de la route, il était le créateur de Call of Duty, Titanfall, Apex Legends
Vince Zampella, figure emblématique du FPS militaire (on lui doit Call of Duty, Titanfall, Apex Legends et la relance de Battlefield avec le sixième épisode), est mort dans un accident de la route ce dimanche après-midi (21 décembre 2025) sur l’Angeles Crest Highway, au nord de Los Angeles. Il avait 55 ans. Selon NBC4 Investigates, l’accident, impliquant une seule voiture circulant vers le sud sur cette route montagneuse, s’est produit vers 12h45. Le véhicule a quitté la chaussée pour une raison encore inconnue, percuté une barrière en béton et a pris feu. Le conducteur est mort sur place tandis que le passager, éjecté au moment du choc, est décédé à l’hôpital. Les autorités n’ont pas précisé si Vince Zampella était le conducteur ou le passager, mais on sait en revanche que le véhicule impliqué était une Ferrari 296 GTS, capable de plus de 800 chevaux, ce qui souligne la violence de l’accident.

Battlefield 6

 

Né le 1er octobre 1970, Vince Zampella s’est rapidement imposé comme un expert du FPS militaire. Il a travaillé pour GameTek, Atari, SegaSoft et 2015 Inc., où il a été concepteur principal de Medal of Honor Débarquement allié. En mai 2002, avec Jason West et Grant Collier, il fonde Infinity Ward, qui produira Call of Duty, la franchise qui allait révolutionner le FPS moderne. Sous sa direction, Infinity Ward sortira des titres devenus cultes comme Call of Duty 4 Modern Warfare et Modern Warfare 2. Mais après un litige juridique complexe avec Activision concernant leur licenciement, Zampella et West fondent Respawn Entertainment en 2010. Le studio signe ensuite avec Electronic Arts en 2017 et lance Titanfall, suivi de Titanfall 2, Apex Legends et Star Wars Jedi Fallen Order. Sous sa houlette, Respawn devient un laboratoire d’innovation pour le gameplay multijoueur et le battle royale, en conjuguant audace technique et réussite commerciale.


RELANCER BATTLEFIELD

À partir de 2020, après l’échec critique et commercial de Battlefield 2042, EA confie à Zampella la supervision de la franchise Battlefield via Battlefield Studios. Il devient vice-président exécutif tout en dirigeant Respawn, et dirige la production de Battlefield 6, qui rencontre un succès massif, surpassant pour la première fois Call of Duty en termes de lancement. Son décès soudain choque évidemment l'industrie du jeu vidéo ainsi que les joueurs, et certaines personnalité comme Geoff Keighley ont même du mal à y croire... 


Je n'arrive pas à croire que j'écris ça. Vince Zampella, figure emblématique de l'industrie du jeu vidéo, co-créateur de Call of Duty et cofondateur de Respawn Entertainment, sans oublier un ami cher, est décédé hier dans un accident de voiture à Los Angeles.

Battlefield 6




le lundi 22 décembre 2025
