Battlefield 6 RedSec : le mode Battle Royale est lancé en free-to-play, Tom Cruise dans le trailer ?
Puisque Battlefield 6 est un succès phénoménal (7 millions de ventes en 3 jours), il est temps pour Electronic Arts de dérouler la suite des événements et de nous annoncer l'arrivée de Battlefield REDSEC (pour Redacted Sector), un Battle Royale free-to-play lancé ce 28 octobre 2025, en parallèle de la Saison 1 de Battlefield 6. D'aucuns y verront une forte ressemblance avec le modèle de son rival historique Call of Duty Warzone, et c'est évidemment ce que recerche les développeurs de Battlefield Studios, grignoter des parts de marché au mastodonte d'Activision. L’idée derrière ce mode, c'est de proposer un prolongement de l’univers Battlefield sans contrainte d'accès, histoire de fédérer un autre type de joueur.



Pour ce faire, plusieurs modes sont proposés, à comencer par une gigantesque carte baptisée 'Fort Lyndon', un terrain de jeu destructible situé en Californie, où 100 joueurs s’affrontent dans un chaos visuel et sonore à faire pâlir Hollywood. Le mode Survie vient compléter cette proposition de Battler Royale avec une approche plus compétitive, puisque 8 escouades de 4 joueurs s’affrontent dans un tournoi à manches rapides de 5minutes, où chaque mission et chaque lieu sont générés aléatoirement. Parallèlement, le mode Portal revient et permet de créer ou modifier ses propres scénarios de jeu, prolongeant la philosophie “sandbox” de la licence avec une liberté de script et de personnalisation inédite. Le trailer de lancement n’a d'ailleurspas manqué de faire réagir, avec notamment ce militaire dont le faciès semble s'être inspiré des traits de l'acteur Tom Cruise. Un clin d’œil assumé, d’autant que Battlefield 6 comportait déjà une mission de parachutage inspirée d’une séquence de Mission Impossible Fallout.

Dans le même temps, cette annonce de RedSec marque également le début de la Saison 1 de Battlefield 6, divisée en trois phases : Rogue Ops (disponible aujourd’hui) introduit la carte Blackwell Fields, le mode Strikepoint et de nouvelles armes ; California Resistance (18 novembre) proposera une nouvelle carte Eastwood, un mode Sabotage et des “battle pickups” ; enfin, Winter Offensive (9 décembre) prendra la forme d’un événement temporaire intitulé Ice Lock, avec une carte enneigée éphémère, Empire State. Allez, place au trailer.

le mardi 28 octobre 2025
