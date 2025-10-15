Battlefield 6 : c'est 7 millions de ventes en 5 jours, la concurrence peut trembler des genoux

Electronic Arts peut souffler : Battlefield 6 s’est écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires toutes plateformes confondues en seulement cinq petits jours, selon des données exclusives partagées avec GamesIndustry.biz. Un démarrage fulgurant qui génère déjà environ 350 millions de dollars de chiffre d’affaires brut et positionne le titre devant tous les jeux premium lancés cette année, à l’exception de EA Sports FC 26. Le détail des ventes révèle un élément surprenant : Steam concentre plus de la moitié des ventes, avec 3,5 millions d’exemplaires et plus de 220 millions de dollars générés. La PS5 arrive en deuxième position avec 23,7% des ventes (1,5 million de copies), dont 86% en version digitale sur PS5, tandis que la Xbox Series X représente 19,6% des ventes, soit 1,2 million de copies.









Côté audience, la plateforme PC est également en tête avec 3,8 millions de joueurs, contre 1,8 million sur PS5 et 1,4 million sur Xbox Series X. Une majorité des joueurs Steam se situe aux États-Unis (un tiers), suivis par la Chine (15%) et le Japon (3%). Les données exclusives de Video Game Insights soulignent l’ampleur de la fidélité aux franchises du genre : 87,7% des joueurs de Battlefield 6 possèdent également Call of Duty, 85,1% Fortnite, et 80,5% GTA 5: Legacy Edition.





Lancé le 10 octobre, Battlefield 6 a établi un record immédiat sur Steam avec plus de 747 000 joueurs simultanés dans les 24 premières heures, dépassant l’Open Beta qui détenait jusque-là le titre de plus joué de la série sur la plateforme. De quoi faire jubiler Vince Zampella.



