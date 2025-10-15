JeuxActuJeuxActu.com

Battlefield 6 : c'est 7 millions de ventes en 5 jours, la concurrence peut trembler des genoux

Battlefield 6 : c'est 7 millions de ventes en 5 jours, la concurrence peut trembler des genoux

Electronic Arts peut souffler : Battlefield 6 s’est écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires toutes plateformes confondues en seulement cinq petits jours, selon des données exclusives partagées avec GamesIndustry.biz. Un démarrage fulgurant qui génère déjà environ 350 millions de dollars de chiffre d’affaires brut et positionne le titre devant tous les jeux premium lancés cette année, à l’exception de EA Sports FC 26. Le détail des ventes révèle un élément surprenant : Steam concentre plus de la moitié des ventes, avec 3,5 millions d’exemplaires et plus de 220 millions de dollars générés. La PS5 arrive en deuxième position avec 23,7% des ventes (1,5 million de copies), dont 86% en version digitale sur PS5, tandis que la Xbox Series X représente 19,6% des ventes, soit 1,2 million de copies.

Battlefield 6

Côté audience, la plateforme PC est également en tête avec 3,8 millions de joueurs, contre 1,8 million sur PS5 et 1,4 million sur Xbox Series X. Une majorité des joueurs Steam se situe aux États-Unis (un tiers), suivis par la Chine (15%) et le Japon (3%). Les données exclusives de Video Game Insights soulignent l’ampleur de la fidélité aux franchises du genre : 87,7% des joueurs de Battlefield 6 possèdent également Call of Duty, 85,1% Fortnite, et 80,5% GTA 5: Legacy Edition.

Lancé le 10 octobre, Battlefield 6 a établi un record immédiat sur Steam avec plus de 747 000 joueurs simultanés dans les 24 premières heures, dépassant l’Open Beta qui détenait jusque-là le titre de plus joué de la série sur la plateforme. De quoi faire jubiler Vince Zampella.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 15 octobre 2025
16:41


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Battlefield 6 : un lancement explosif sur Steam, le record est battu ! Avec un pic de 747 440 joueurs simultanés sur Steam, Battlefield 6 enregistre un lancement colossal et se permet même de pulvériser le précédent record de la maison, détenu par Apex Legends (624 473), et entre dans le top 15. 11/10/2025, 09:08
Test Battlefield 6 : On a testé le solo et le multi, le retour du grand Battlefield ? Quatre ans. Cela faisait 4 ans qu’on n’avait pas eu de nouvel épisode de Battlefield. Il faut dire que le dernier épisode en date, Battlefield 2042, a fait quelques erreurs qui lui ont été fatales. 09/10/2025, 17:00

Battlefield 6 se moque ouvertement de Call of Duty, et c'est drôle 29/09/2025, 09:33
Battlefield 6 : la campagne solo lâche son gros trailer, l'armée américaine sort ses muscles 25/09/2025, 11:36
Battlefield 6 : la campagne solo sera dévoilée lors du Tokyo Game Show 2025 09/09/2025, 11:23
Battlefield 6 : pas de Ray-Tracing, le jeu moins beau ? Electronic Arts se justifie 01/09/2025, 12:45


Battlefield 6

Jeu : FPS
Editeur : Electronic Arts
Développeur : Criterion Games
10 Oct 2026
10 Oct 2026
10 Oct 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Battlefield 6 : la bêta est lancée, EA détaille son plan de bataille, encore des images spectaculaires
Battlefield 6 : campagne solo, modes multi, date de sortie, enjeux, EA lâche la Battlefield 6 : campagne solo, modes multi, date de sortie, EA lâche la purée sur fond de Limp Bizkit
Battlefield 6 : un premier trailer avec plein d'explosions, mais zéro gameplay Battlefield 6 : un premier trailer avec plein d'explosions, mais zéro gameplay
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News