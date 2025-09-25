Battlefield 6 : la campagne solo lâche son gros trailer, l'armée américaine sort ses muscles

Le State of Play du 24 septembre a permis de découvrir une nouvelle vidéo consacré à la campagne solo de Battlefield 6, qui signe le retour d'un mode que Electronic Arts avait boudé pendant plusieurs années. Il faut dire que le multi et les micro-transactions étaient devenus le centre d'intérêt de l'éditeur américain, qui a perdu énormément de street cred auprès des joueurs. Et pour ce come-back très attendu, EA et les Battlefield Studios ont mis le paquet pour que le spectacle soit au rendez-vous, avec une histoire bien cliché et une armée américaine qui sort les biscotos.





L’intrigue de Battlefield 6 se déroule en en effet en 2027, dans un contexte international instable. L’OTAN, affaibli et fragmenté, laisse place à l’ascension de Pax Armata, une société militaire privée qui profite du vide laissé par l’alliance occidentale pour imposer son influence. Dotée de ressources colossales et affranchie de toute contrainte politique, cette organisation paramilitaire s’impose comme une menace mondiale, parfois avec la complicité d’anciens alliés des grandes puissances. Le joueur prendra la tête de la Dagger 13, une escouade américaine composée de cinq membres : Haz, Dylan, Simone, Cliff et Lucas. L’équipe est appelée à intervenir sur plusieurs fronts à travers le globe, dans une campagne qui entend renouer avec l’expérience solo après la parenthèse de Battlefield 2042.





Au programme, neuf missions réparties dans des environnements variés : Gibraltar, New York, Le Caire ou encore le Tadjikistan. Fidèle à l’ADN de la franchise, la campagne promet des affrontements spectaculaires, alternant infiltrations nocturnes, raids de drones et batailles urbaines massives où immeubles et infrastructures s’effondrent sous le feu des combats. Avec ce nouveau trailer, Electronic Arts confirme son ambition de replacer le solo au cœur de l’expérience Battlefield, tout en poursuivant la tradition de séquences visuelles grandioses et destructrices. Reste désormais à voir si la campagne réussira à convaincre les joueurs, en complément d’un mode multijoueur très attendu.



















