Endless Legends 2 : le mode multi est enfin disponible, avec aussi des changements

Disponible en Early Access depuis septembre dernier, Endless Legend 2 s'offre une grosse mise à jour à quelques jours de Noël, intitulée "The Gathering". L'occasion de donner du biscuit aux joueurs qui nt fait confiance au nouveau titre d'Amplitude Studios, en leur offrant le mode multijoueur. Jusqu’ici cantonné à une branche de test publique, ce dernier intègre désormais la version principale du jeu. Création de salons, choix des factions et affrontements entre amis deviennent enfin accessibles sans manipulation particulière. Pour autant, Amplitude préfère rester prudent : le multijoueur est encore estampillé « bêta », preuve que le studio continue de récolter le feedback des joueurs pour améliorer la stabilité et l’équilibrage du jeu.







Mais ce n'est pas tout, la mise à jour permet aussi de s’attaquer à des points structurels soulevés par la communauté. Parmi les changements apportés, il y a la carte du monde qui évolue avec des territoires environ 30% plus vastes, ce qui a offre davantage d’espace stratégique et limite les frictions précoces entre factions. Les nouvelles vitesses de jeu, allant jusqu’à 400 tours, modifient en profondeur le rythme des parties, avec des ajustements mécaniques adaptés à chaque cadence. La diplomatie bénéficie elle aussi d’un sérieux lifting, avec l’introduction de traités temporaires limités à 30 tours, ainsi que de nouvelles interactions comme les compliments ou avertissements qui permet des relations plus dynamiques entre les empires. Sur le plan des factions, la mise à jour propose aussi des rééquilibrages significatifs. Les Nécrophages voient leur économie profondément repensée, avec la possibilité de construire instantanément certains districts en échange de cadavres. Les Aspects, de leur côté, renforcent leur identité diplomatique et symbiotique, abandonnant définitivement les districts liés à la Poussière au profit d’un modèle centré sur l’influence, la croissance et les bonus d’adjacence. Enfin, les héros et l’équipement ne sont pas oubliés, avec un recentrage sur les effets et compétences plutôt que sur les dégâts bruts, tandis que la refonte de certaines quêtes, l’amélioration du tutoriel et une phase classique de correction de bugs viennent compléter l’ensemble. Vous savez tout.



