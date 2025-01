Endless Legends 2 : une suite pour le jeu de stratégie 4X d'Amplitude Studios, premier trailer

Endless Legends aura donc droit à sa suite et ce sera la premier jeu d'Amplitude Studios en tant qu'éditeur, puisque la firme française a retrouvé son indépendance en novembre 2024, après avoir quitté le giron de SEGA. Endless Legends 2 débarquera en Accès Anticipé courant 2025, et pour son reveal, nous avons eu droit à un premier trailer réalisé avec le moteur du jeu, mais qui ne dévoile aucune image de gameplay. On apprend en revanche que cette suite prendra place Saiadha, un monde océanique atypique, où les saisons changent constamment et où de gigantesques chutes d'eau transforment radicalement le paysage. C'est au moment où l'eau se retire qu'il est possible de profiter des lieux et découvrir des secrets enfouis par la mer.Côté gameplay, il est annoncé qu'il sera possible de choisir parmi plusieurs factions (4 pour commencer au lancement de l'Early Access, puis 2 autres qui seront ajoutés par la suite), chacune ayant sa propre philosophie, ses propres forces et son propre style de jeu, avec en prime un gameplay asymétrique, garantissant des parties toutes différentes les unes des autres. D'autres informations arriveront, mais il faudra être patient.