South of Midnight : l'exclu Xbox sortira sur PS5 et Switch 2 au printemps 2026

Fraîchement auréolé de son titre de Meilleur Jeu Games for Impact, South of Midnight refait parler de lui pour la simple et bonne raison qu'il va sortir sur PS5 et Nintendo Switch 2 dans quelques mois. Une annonce faite par le studio Compulsion Games sur ses réseaux sociaux pour confirmer que leur jeu débarquera au printemps 2026, à l’issue d’une année d’exclusivité temporaire sur l’écosystème Xbox et le PC. Une décision cohérente avec la stratégie actuelle de Microsoft, de plus en plus ouverte au multiplateforme pour ses productions internes.





Jeu d’action-aventure à la structure relativement classique, mais qui s’est distingué par sa direction artistique et sa proposition narrative, South of Midnight plonge les joueurs dans une relecture fantastique du Sud profond des États-Unis, portée par une forte identité musicale et culturelle. On y incarne Hazel, une tisseuse magique dont la vie bascule après un ouragan dévastateur. Emportée dans une quête pour retrouver sa mère disparue, l’héroïne traverse des environnements inspirés du bayou, entre folklore, mythes locaux et tensions sociales, qui donnent au jeu une tonalité singulière au sein du catalogue Xbox. Malgré un gameplay jugé assez conventionnel, South of Midnight a trouvé son public. Le jeu a rassemblé un million de joueurs en un mois, un chiffre largement soutenu par son intégration dès le lancement au Game Pass. Cette visibilité a permis au titre de s’imposer rapidement, notamment auprès d’un public sensible à son approche artistique et à ses thématiques. Cette reconnaissance s’est également traduite par une récompense aux Game Awards 2025, où South of Midnight a remporté le prix Games for Impact, saluant son traitement de sujets sociaux et sa représentation nuancée du bayou, de son histoire et de ses différentes classes sociales.

Pour l’instant, peu de détails ont été communiqués concernant ces versions à venir. Compulsion Games n’a pas encore précisé s’il y aura une édition physique, ni quels ajustements techniques seront apportés à la version Switch 2. La date de sortie exacte reste également inconnue, au-delà de la fenêtre du printemps 2026.







