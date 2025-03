South of Midnight : plus de 3 min de gameplay commentées et la musique d'Olivier Derivière en streaming

C'est la dernière ligne droite pour South of Midnight, puisque sa sortie est prévue pour le 8 avril prochain sur Xbox et PC. L'occasion pour la prochaine exclu de Microsoft d'être présente lors du Future Games Show du 20 mars 2025 et de nous dévoiler de nouvelles images de gameplay. L'autre bonne nouvelle, c'est que le jeu est passé Gold, ce qui signifie que son développement est terminé et prêt pour sa sortie mondiale d'ici quelques semaines. Histoire de marquer le coup, les développeurs de Compulsion Games annoncent aussi que la bande originale du jeu est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Composée par le Français Olivier Derivière, la musique dans South of Midnight est atypique puisqu'elle ne sert pas uniquement de toile de fond émotionnelle, soulignant l’intensité d’un combat ou l’émerveillement d’une exploration, puisqu'elle a été pensée pour être au cœur même du gameplay. Tout au long de l’aventure, des mélodies récurrentes et des bribes de paroles vont résonner comme un écho narratif, afin de donner au joueur des indices subtils sur l’histoire. Il y a donc une véritable réaction de ces mélodies qui ont un impact sur les actions du joueur.South of Midnight sera disponible le 8 aril 2025 sur Xbox Series X|S, l’application Xbox sur PC Windows, Steam et le cloud, et sera jouable dès sa sortie avec Game Pass.