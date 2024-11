South of Midnight : 30 min de vidéo pour comprendre la fabrication de l'exclu Xbox en stop-motion

Parmi les jeux à surveiller en 2025, il y a South of Midnight développé par Compulsion Games, les créateurs de Contrast et de We Happy Few, et qui sera une exclu Xbox et PC. Histoire d'en apprendre un peu plus sur ce jeu d'action-aventure se déroulant le sud profond des États-Unis, un documentaire a été mis en ligne. Plusieurs thèmes et sujets sont abordés, du choix du stop-motion (qui sera désactivable dans les options) à la création de la musique (par Olivier Derivière), sans oublier le folklore,

inspiré des légendes de la Louisiane. C'est donc l'occasoin d'apercevoir une partie des personnes qui ont donné vie aux personnages du jeu. On sait que des noms tels que Adriyan Rae (Chicago Fire, Vagrant Queen, Atlanta), Ahmed Best (Star Wars : Épisodes I-III, The Mandalorian, Fallout 76) et Nona Parker Johnson (Fear The Walking Dead, Mayor of Kingstown) ont participé à la performace capture des principaux protagonistes.On rappelle que le joueur va endosser le rôle de Hazel, qui est appelée à devenir Tisseuse, une magicienne capable de réparer les liens et les esprits grâce à la magie. Elle va devoir lutter face à des créatures hostiles, mais aussi face à ses démons du passé, notamment familiaux, afin peut-être de trouver un lieu où elle se sent chez elle. La sortie de South of Midnight est attendue pour courant 2025 si tout va bien.