South of Midnight : un gros trailer de lancement qui nous présente Hazel, le Bayou et les boss fantasmagoriques

Pour fêter l'arrivée de South of Midnight, disponible par ailleurs day one sur le Game Pass, Microsoft a évidemment publié le trailer de lancement. L'occasion de se plonger dans cette ambiance si atypique de la Louisiane, avec ses bayous qui dégagent une atmosphère unique. La vidéo nous permet également de découvrir Hazel, la protagoniste, qui, après la disparition de sa mère lors de la tempête, est entraînée dans une réalité surnaturelle peuplée de créatures mythiques issues du folklore du Sud américain. Le trailer met en avant le style artistique unique du jeu, inspiré de l'animation en stop-motion, ainsi que la bande-son immersive mêlant blues, country et gospel. Les séquences de gameplay présentées illustrent les capacités de Hazel en tant que "Tisseuse", utilisant la magie pour combattre des entités et explorer des environnements oniriques. Le trailer souligne également les thèmes centraux du jeu, tels que le deuil, la résilience et la quête d'identité. Non dénué de belles idées et de belles propositions, South of Midnight pêche en revanche dans sa structure basique, son gameplay répétitif et ses phases de plateforme vraiment pas fous.