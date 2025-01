South of Midnight : l'univers fantastique de la Louisiane nous est raconté dans son Story Trailer

Developer_Direct

2025 a permis de mettre en avant South of Midnight de deux façons précises. La première, c'est sa date de sortie, puisque le jeu est désormais daté au 8 avril 2025, ce qui signifie que le jeu est déjà prêt à nous faire découvrir son univers fantastique issu de la Louisiane. C'est d'ailleurs l'occasion pour Xbox et le studio Compulsion Games de nous offrir le Story Trailer et de comprendre comment Hazel v se retrouver dans un univers fantasmé, peuplé de créatures bizarres. C'est en effet à la suite d'un ouragan qui a emporté sa maison avec sa mère dedans que l'aventure pour Hazel va commencer. L'histoire va se déroule au sein de la ville fictive de Prospero, située dans le Sud des États-Unis, et le voyage que notre jeune femme pour retrouver sa mère va aussi lui permettre de découvrir des vérités sur elle-même.









A ce propos, sachez que derrière chaque créature, notamment les boss, se cache un passé troublant. Il y a

















pour finir l'histoire, il faudra compter entre 10 et 12 heures, ce qui est aujourd'hui un argument à l'heure des open world qui nécessitent entre 50 et 70h pour être bouclés. Huggin’ Molly est une monstrueuse femme-araignée. Sa robe est faite d’un patchwork de vêtements d’enfants, mêlé à son célèbre fil rouge qu’elle tisse comme une toile, bref des monstres qui ont fait l'objet de grandes recherches pour donner à l'univers de South of Midnight un monde qui s'annonce fort exceptionnel. Pour clôturer, les développeurs annonce que Le Rougarou, une terrifiante chouette-garou métamorphe qui habite une forêt dense et sombre à la lisière de la montagne, Two-Toed Tom, l’énorme alligator albinos aveugle, aussi grand qu’une île, A ce propos, sachez que derrière chaque créature, notamment les boss, se cache un passé troublant. Il y a

Le Xbox