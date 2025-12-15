Marathon : Bungie sort une vidéo de 22 minutes pour convaincre et faire oublier l'Alpha

Après une révélation compliquée et des premiers pas marqués par une controverse sur le plagiat ainsi que des retours joueurs particulièrement sévères, Marathon tente aujourd’hui de reprendre pied. Bungie est revenu avec une longue présentation détaillant sa vision du projet, ses ajustements majeurs et surtout une stratégie économique pensée pour rassurer une communauté encore méfiante. Premier point important : le studio confirme une sortie prévue pour mars 2026, ce qui permet d'anticiper son arrivée. Mais au-delà du calendrier, ce sont surtout les choix de conception et de monétisation qui méritent d’être examinés de près. C'est officiel, Bungie vise un tarif de 39,99€ pour Marathon, un positionnement intermédiaire qui le place clairement hors du free-to-play, tout en restant en dessous des standards AAA actuels. Un choix cohérent avec la volonté du studio de proposer un jeu-service plus accessible, sans pour autant multiplier les microtransactions agressives. Une bonne idée ? L'avenir nous le dira.





L’achat du jeu donnera d'ailleurs accès à l’intégralité du contenu de base ainsi qu’aux mises à jour de gameplay gratuites, incluant nouvelles cartes, événements et enveloppes de Runner. Bungie insiste sur un point clé, aucun avantage compétitif ne sera lié à l’argent dépensé, écartant explicitement toute mécanique de pay-to-win. Autre annonce notable, les battle pass n’expireront jamais, ce qui prouve une fois encore cette envie de ne pas être trop catalogué comme un .jeu-service, même si dans le fond, il l'est. Les joueurs pourront du coup acheter et progresser dans d’anciens pass à leur rythme, sans subir la fameuse peur de manquer du contenu.







ALPHA OUBLIÉE ?





La vidéo ViDoc de Marathon permet également de mesurer le chemin parcouru depuis l’Alpha qui avait été particulièrement mal accueillie par les joueurs. Bungie a visiblement pris en compte une partie des critiques formulées lors des premiers tests. Le chat de proximité et la file solo font désormais partie intégrante de l’expérience, deux ajouts très demandés par la communauté. Un nouveau Runner Shell, baptisé Rook, fait aussi son apparition. Pensé comme une option à faible prise de risque, il permet de rejoindre des parties en cours, de récupérer du butin et de s’extraire rapidement. Une approche plus flexible, qui pourrait séduire les joueurs occasionnels ou ceux souhaitant limiter la frustration inhérente au genre extraction shooter. Sur le plan technique et immersif, Bungie a amélioré la fidélité visuelle, puisque les corps restent désormais sur le terrain et se dégradent avec le temps, renforçant la lisibilité des affrontements passés. La narration environnementale gagne également en épaisseur, tout comme le sound design, que le studio décrit comme un élément central du gameplay. Chaque son a une fonction, chaque bruit peut devenir une information cruciale.





Marathon reposera sur plusieurs Zones aux identités marquées. Tout d'abord "Perimeter", située en périphérie de la colonie, privilégie les grands espaces ouverts. En revanche, "Dire Marsh" mise davantage sur l’action tout en distillant des éléments narratifs plus prononcés. La map "Outpost" est une installation de l’UESC, et elle introduit une forte composante PvE avec gardes, drones et pièges environnementaux. Enfin, le "Cryo Archive" du vaisseau Marathon s’impose comme la zone la plus dangereuse du jeu, réservée aux joueurs les mieux équipés. Chaque carte proposera des conditions météorologiques spécifiques et des événements dynamiques, rares mais clairement signalés, laissant aux joueurs le choix de prendre des risques calculés, ou de rebrousser chemin.





Côté progression, Bungie promet une richesse conséquente, avec les cœurs de Runner, les implants et plus de 400 mods d’armes. La personnalisation est en effet au cœur du système, avec la possibilité de transformer radicalement le comportement des armes, comme convertir un SMG Battery en arme de type needler ou obtenir des capacités d’invisibilité via des mods secondaires. Chaque Runner Shell correspond à un archétype de gameplay évolutif, renforçant l’idée d’un investissement sur le long terme plutôt qu’une simple accumulation d’équipement jetable. Marathon introduit également des Factions, qui confieront des missions spécifiques telles que du sabotage, de la destruction de cibles UESC, etc. Ces factions disposeront de branches d’amélioration et de récompenses majeures saisonnières.

Enfin, vous l'avez compris, avec ces annonces, Bungie cherche clairement à corriger le tir et à restaurer la confiance auprès des joueurs. Reste désormais à voir si ces bonnes intentions se traduiront dans un genre déjà très concurrentiel. Verdict attendu en mars 2026.



