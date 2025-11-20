JeuxActuJeuxActu.com

Tides of Annihilation : un boss battle spectaculaire entre Gwendolyn et Tyronoe

Depuis sa première apparition lors d’un State of Play, Tides of Annihilation s’était fait discret, mais le Xbox Partner Preview du 20 novembre a permis au studio chinois Eclipse Glow Games de rappeler son existence, mais surtout de donner un aperçu plus concret de ce que sera le gameplay côté action de son premier bébé. Et c'est à travers un combat de boss spectaculaire que l'on apprend le fonctionnement de son système central : le Dual Frontline Battle System. Le trailer se concentre sur l'affontement entre Gwendolyn et la sorcière Tyronoe, tous les deux issus des légendes arthuriennes. Mais ce combat dépasse le simple affrontement classique, puisque Tyronoe est capable de déformer l’espace, de créer un « Mirror Space Folded Realm » inaccessible à notre héroïne. C’est là qu’intervient Lamorak, l’un des chevaliers de la Table Ronde que Gwendolyn peut invoquer par le biais d'une enveloppe spectrale. Depuis l’espace miroir, il intervient pour interrompre l’attaque du boss et permettre à la héroïne de franchir la barrière dimensionnelle. C'est donc au joueur de gérer simultanément deux plans d’action, un avec Gwendolyn  et l'autre avec Lamorak. Ce système est au cœur de l’identité de Tides of Annihilation, puisque les chevaliers spectraux ne sont pas de simples compagnons, mais des alliés actifs qui peuvent modifier le déroulement du combat. Le joueur peut changer d’invocation en plein combo, prolonger ses enchaînements et adapter sa stratégie en fonction des compétences propres à chaque chevalier. 



Mais il n'y a pas que dans le gameplay que Tides of Annihilation impressionne, c'est aussi le cas visuellement, d'autant que le trailer impressionne aussi par sa mise en scène et la qualité de ses effets. Les transitions entre le monde réel et l’espace miroir, les déformations spatiales et la gestion des clones contribuent à créer cette qualité visuelle. D'ailleurs, le studio chinois revendique des influences assumées, allant d’Inception à The Matrix en passant par Doctor Strange, et cela se ressent dans la fluidité des combats et la conception des arènes. Malgré cette belle vidéo de gameplay, Eclipse Glow Games n’a toujours pas communiqué de date de sortie. Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, avec la prise en charge du Xbox Play Anywhere, et le studio insiste sur le développement actif du projet et l’importance des retours de la communauté pour finaliser le gameplay et le design. On patiente sagement du coup...

le jeudi 20 novembre 2025
