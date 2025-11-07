<meta itemprop="name" content="Vidéo Sonic Racing CrossWorlds : la version Switch 2 sortira en 2 temps, fin 2025 et début 2026" /> <meta itemprop="description" content="De toutes les versions de Sonic Racing CrossWorlds, la version Switch 2 est celle qui manquait et celle que certains attendaient avec impatience. Mais on le sait désormais, le jeu arrivera en deux temps."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/o/sonic-racing-crossworlds/vv/sonic-racing-crossworlds-69111b4c45c3f.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/sonic-racing-crossworlds-la-version-switch-2-sortira-en-2-temps-fin-20-131341.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37239.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/s/o/sonic-racing-crossworlds/vv/sonic-racing-crossworlds-69111b4c45c3f.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="De toutes les versions de Sonic Racing CrossWorlds, la version Switch 2 est celle qui manquait et celle que certains attendaient avec impatience. Mais on le sait désormais, le jeu arrivera en deux temps."/><meta itemprop="duration" content="P0HPT1MMS" />

De toutes les versions de Sonic Racing CrossWorlds, la version Switch 2 est celle qui manquait et celle que certains attendaient avec impatience. Mais on le sait désormais, le jeu arrivera en deux temps, d'abord le 4 décembre 2025 en version numérique, puis dans une édition physique début 2026, incluant le contenu complet sur cartouche. Le titre sera vendu 69,99€ pour la version standard, tandis qu’un pack de mise à niveau sera disponible pour 10€ pour les personnes possédant déjà le jeu sur Nintendo Switch. A noter qu'une remise de lancement ramènera temporairement ce tarif à 5€ entre le 4 et le 11 décembre 2025. Quant à celles et ceux qui hésiteraient encore à franchir le pas, sachez que Sonic Racing CrossWorlds est supérieur à Mario Kart World sur bien des niveaux.