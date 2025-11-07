De toutes les versions de Sonic Racing CrossWorlds, la version Switch 2 est celle qui manquait et celle que certains attendaient avec impatience. Mais on le sait désormais, le jeu arrivera en deux temps, d'abord le 4 décembre 2025 en version numérique, puis dans une édition physique début 2026, incluant le contenu complet sur cartouche. Le titre sera vendu 69,99€ pour la version standard, tandis qu’un pack de mise à niveau sera disponible pour 10€ pour les personnes possédant déjà le jeu sur Nintendo Switch. A noter qu'une remise de lancement ramènera temporairement ce tarif à 5€ entre le 4 et le 11 décembre 2025. Quant à celles et ceux qui hésiteraient encore à franchir le pas, sachez que Sonic Racing CrossWorlds est supérieur à Mario Kart World sur bien des niveaux.
Sonic Racing CrossWorlds › News ›
Sonic Racing CrossWorlds : la version Switch 2 sortira en 2 temps, fin 2025 et début 2026
À découvrir également
Autres articles
Sonic Racing CrossWorlds : les bolides Minecraft sont disponibles, voici le trailer de gameplay SEGA nous informe que le pack Minecraft pour Sonic Racing CrossWorlds est enfin disponible, ce qui veut dire qu'on peut débloquer les personnages et le circuit dédié à ce monde de blocs pixellisés. 09/10/2025, 11:29
Sonic Racing CrossWorlds : Mega Man et Proto Man renforcent le roster, vidéo de gameplay Lors du dernier State of Play de Sony, SEGA a profité pour parler un peu plus de Sonic Racin: CrossWorlds, avec un nouveau DLC qui va rajouter deux nouveaux personnages. Mega Man et Proto Man rejoignent en effet le Season Pass. 26/09/2025, 16:15
Sonic Racing CrossWorlds : sur Switch 2, le jeu sera bien dans la cartouche, nouveau trailer 18/07/2025, 10:47
Sonic Racing CrossWorlds : la personnalisation à fond les ballons dans un nouveau trailer 16/07/2025, 19:22
Sonic Racing CrossWorlds
Jeu : Course
Editeur : SEGA
Développeur : Sonic Team
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
2026
Jeu : Course
Editeur : SEGA
Développeur : Sonic Team
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
2026
à ne pas manquer
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.
Autres News
News Warner Bros Discovery : un rachat par l'Arabie Saoudite pour 70 milliards ? C'est la folle rumeur du jour
News Fatal Fury City of the Wolves : la date de sortie de Mr Big a fuité, c'est dans pas trop longtemps finalement
News Red Dead Redemption 2 est désormais le 4ème jeu le plus vendu de tous les temps, c'est officiel !
1 Trailer
Fatal Fury City of the Wolves : la version SNK de Chun-Li dévoile son look et son gameplay
Fatal Fury City of the Wolves : la version SNK de Chun-Li dévoile son look et son gameplay
3 Trailer
Loulan The Cursed Land : la Chine nous envoie ce GOD OF WAR top-shot à l'ancienne ultra prometteur !
Loulan The Cursed Land : la Chine nous envoie ce GOD OF WAR top-shot à l'ancienne ultra prometteur !