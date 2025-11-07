JeuxActuJeuxActu.com

Sonic Racing CrossWorlds : la version Switch 2 sortira en 2 temps, fin 2025 et début 2026

De toutes les versions de Sonic Racing CrossWorlds, la version Switch 2 est celle qui manquait et celle que certains attendaient avec impatience. Mais on le sait désormais, le jeu arrivera en deux temps, d'abord le 4 décembre 2025 en version numérique, puis dans une édition physique début 2026, incluant le contenu complet sur cartouche. Le titre sera vendu 69,99€ pour la version standard, tandis qu’un pack de mise à niveau sera disponible pour 10€ pour les personnes possédant déjà le jeu sur Nintendo Switch. A noter qu'une remise de lancement ramènera temporairement ce tarif à 5€ entre le 4 et le 11 décembre 2025. Quant à celles et ceux qui hésiteraient encore à franchir le pas, sachez que Sonic Racing CrossWorlds est supérieur à Mario Kart World sur bien des niveaux.





Sonic Racing CrossWorlds

Sonic Racing CrossWorlds

Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 7 novembre 2025
12:50


Sonic Racing CrossWorlds

Jeu : Course
Editeur : SEGA
Développeur : Sonic Team
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
2026

