Sonic Racing CrossWorlds : Mega Man et Proto Man renforcent le roster, vidéo de gameplay

Lors du dernier State of Play de Sony, SEGA a profité pour parler un peu plus de Sonic Racin: CrossWorlds, avec un nouveau DLC qui va rajouter deux nouveaux personnages. Mega Man et Proto Man rejoignent en effet le Season Pass, sachant que le fidèle Rush devient un véhicule jouable et le Rush Roadster un circuit inédit directement inspiré de l’univers Mega Man. Bien sûr, une vidéo accompagne cette belle annonce et Mais SEGA a tenu à rappeler que Hatsune Miku est déjà dans le jeu, tandis que Sonic Prime, Joker, Kasuga Ichiban, ainsi que des personnages issus d’autres franchises comme PAC-MAN, Minecraft, Bob l’éponge, Tortues Ninja et Avatar, seront disponibles lors des prochaines mises à jour. L'occasion de rappeler que le jeu de karting de SEGA réussit là où Mario Kart World avait échoué, à savoir nous offrir un jeu de karting avec de belles sensations de conduite.




le vendredi 26 septembre 2025
Sonic Racing CrossWorlds

Jeu : Course
Editeur : SEGA
Développeur : Sonic Team
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
25 Sept 2025
2026

