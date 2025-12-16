<meta itemprop="name" content="Vidéo Gang of Dragon : le Japonais Toshiro Nagoshi a choisi un acteur sud-coréen pour être la star de son jeu financé par les Chinois" /> <meta itemprop="description" content="On savait depuis quelques années qu'il était en train de "cook" (comme on dit chez les jeunes streameurs tendance) depuis son départ de chez SEGA en 2022, mais on ne savait pas trop quoi."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/g/a/gang-of-dragon/vv/gang-of-dragon-69428540ea4cd.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/gang-of-dragon-le-japonais-nagoshi-a-choisi-un-acteur-sud-coreen-pour-131469.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37299.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/g/a/gang-of-dragon/vv/gang-of-dragon-69428540ea4cd.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="On savait depuis quelques années qu'il était en train de "cook" (comme on dit chez les jeunes streameurs tendance) depuis son départ de chez SEGA en 2022, mais on ne savait pas trop quoi."/><meta itemprop="duration" content="P0HPT2MMS" />

On savait depuis quelques années qu'il était en train de "cook" (comme on dit chez les jeunes streameurs tendance) depuis son départ de chez SEGA en 2022, mais on ne savait pas trop quoi. Il aura donc fallu attendre la soirée des Game Awards pour avoir un premier aperçu de son nouveau jeu, du nom de Gang of Dragon. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le créateur japonais a pris le moins de risque possible, puisqu'il s'agit d'un clone de la série Yakuza, dont il a été l'architecte. Dans les faits, ce Gang of Dragon est son premier jeu développé sous son propre studio, Nagoshi Studio, avec le soutien des Chinois NetEase, dont il est l'employé en réalité. Preuve que Nagoshi est pour la paix des peuples d'Asie, il a opté pour l'acteur coréen Ma Dong-seok, popularisé internationalement depuis le film "Le Dernier Train pour Busan" et ses coups de poings ravageurs, on s'en souvient. D'ailleurs, ce dernier semble aussi tenace et invincible que dans le jeu de zombies coréen, capable d'arrêter la lame d'un couteau avec ses propres mains, quitte à se vider de son sang. Un vrai Yakuza quoi.

Autre preuve que Nagoshi a voulu aller très vite dans la production, son Gang of Yakuza se déroulera dans Kabukichō, le célèbre quartier nocturne de Shinjuku que les fans de Yakuza connaissent sous le nom de Kamurochō. Mais ici, on n’incarne pas un mafieux japonais, c’est Shin Ji-seong, un membre influent d’un syndicat du crime coréen, qui tiendra le rôle principal. Autrement dit, Nagoshi réexplore ses thèmes fétiches (crime, loyauté, chaos urbain) mais à travers un prisme coréen. Côté gameplay, Gang of Dragon va évidemment reprendre ce qui a fait le succès de la saga Yakuza, tout en introduisant quelques nouveautés : combat au corps-à-corps avec les grosses paluches de Ma Dong-seok, maniement du katana, armes à feu et même des scènes d’action en véhicule. Le tout avec un style visuel soigné et réaliste, fidèle à ce que Nagoshi aime proposer depuis le début de sa carrière. Geoff Keighley a précisé lors des Game Awards que tout le trailer était in-engine, mais aucune date de sortie n’a encore été communiquée, et pour l’instant, Steam est la seule plateforme annoncée. On attend d'autres informations du coup, et on peut zieuter ces quelques screenshots officiels partagés.



















