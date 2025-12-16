Autre preuve que Nagoshi a voulu aller très vite dans la production, son Gang of Yakuza se déroulera dans Kabukichō, le célèbre quartier nocturne de Shinjuku que les fans de Yakuza connaissent sous le nom de Kamurochō. Mais ici, on n’incarne pas un mafieux japonais, c’est Shin Ji-seong, un membre influent d’un syndicat du crime coréen, qui tiendra le rôle principal. Autrement dit, Nagoshi réexplore ses thèmes fétiches (crime, loyauté, chaos urbain) mais à travers un prisme coréen. Côté gameplay, Gang of Dragon va évidemment reprendre ce qui a fait le succès de la saga Yakuza, tout en introduisant quelques nouveautés : combat au corps-à-corps avec les grosses paluches de Ma Dong-seok, maniement du katana, armes à feu et même des scènes d’action en véhicule. Le tout avec un style visuel soigné et réaliste, fidèle à ce que Nagoshi aime proposer depuis le début de sa carrière. Geoff Keighley a précisé lors des Game Awards que tout le trailer était in-engine, mais aucune date de sortie n’a encore été communiquée, et pour l’instant, Steam est la seule plateforme annoncée. On attend d'autres informations du coup, et on peut zieuter ces quelques screenshots officiels partagés.
Gang of Dragon : le Japonais Toshiro Nagoshi a choisi un acteur sud-coréen pour être la star de son jeu financé par les Chinois
Jeu : Action
Editeur : NetEase Games
Développeur : Nagoshi Studio
N.C.
