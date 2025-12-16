JeuxActuJeuxActu.com

Dragon Ball Z Kakarot : la 2è partie du DLC "Daima" montre son contenu en vidéo, Mini Vegeta à l'honneur

Dragon Ball Z Kakarot : la 2è partie du DLC "Daima" montre son contenu en vidéo, Mini Vegeta à l'honneur

Disponible depuis le 17 juillet 2025, la première partie du DLC DAIMA – Aventure dans le Domaine des Démons avait déjà posé de solides bases pour Dragon Ball Z Kakarot. Nouveau pan de scénario, attaques inédites, emblèmes d’âme supplémentaires, bref, de quoi replonger les joueurs dans un arc totalement inédit inspiré de l’univers Daima. Et aujourd'hui, on sait désormais quand la suite arrivera. Dans un post sur leur blog, Bandai Namco Entertainment vient de confirmer que la seconde partie du pack DAIMA sortira début 2026, plus précisément entre janvier et mars. Une annonce accompagnée d’un nouveau trailer, qui lève le voile sur le contenu à venir.

 

Sans surprise, cette seconde moitié mettra Végéta (Mini) sur le devant de la scène en tant que personnage jouable, avec des attaques inédites. Le Prince des Saiyans disposera de nouvelles techniques comme Armor Strike, un coup dévastateur pensé pour briser la défense adverse, ou Arc Shot, un projectile capable de coincer les ennemis avant de les frapper avec une onde de choc à haute vitesse. Et évidemment, le moment que tout le monde attend : la transformation en Super Saiyen 3, avec sa crinière dorée immédiatement reconnaissable. Côté affrontements, les joueurs devront faire face à un nouveau boss majeur, à savoir Tamagami Numéro Deux, gardien de l’Enfer. L’exploration du Premier Monde des Démons sera également enrichie par de nouveaux types d’ennemis. On y croisera notamment les Gendarmerie Tanks, de véritables mastodontes capables d’infliger de lourds dégâts à distance grâce à leurs attaques chargées, ainsi que les Gendarmes de l’Enfer, des ennemis plus mobiles, capables d’attaquer de tous les côtés et même d’appeler des renforts.

Et surtout, tout porte à croire que l’aventure ne s’arrêtera pas là. Le trailer se conclut sur un teaser mystérieux, laissant fortement entendre que le DLC "Daima" pourrait se poursuivre au-delà de cette seconde partie. Difficile, en effet, d’imaginer Dragon Ball Z Kakarot faire l’impasse sur l’arrivée de Goku en Super Saiyen 4 et sur le combat final de la série. Pas folle la guêpe.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 16 décembre 2025
15:03


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Dragon Ball Z Kakarot : DAIMA débarque en force comme DLC, premier trailer Bandai Namco a officiellement annoncé le prochain DLC pour Dragon Ball Z Kakarot, intitulé "DAIMA: Adventure Through the Demon Realm – Part 1", dont la sortie est prévue le 17 juillet 2025. 09/05/2025, 16:50
Dragon Ball Z Kakarot : l'extension Daima dévoile ses images, ses prix et sa date de sortie Vous pensiez avoir fait le tour de Dragon Ball Kakarot ? C'était sans compter la diffusion de Dragon Ball Daima qui permet au jeu de prolonger l'expérience un peu plus avec l'extension Daima qui arrive prochainement. 28/02/2025, 09:10

Dragon Ball Z Kakarot : 8 millions de copies vendues et une communauté qui défend le jeu 04/07/2024, 16:25
DBZ Kakarot : le DLC avec l'arc "Goku jeune adulte" est disponible, un trailer de lancement 17/08/2023, 10:53
DBZ Kakarot : le DLC "Ground Battle" avec Goku jeune adulte dévoile son gameplay 13/07/2023, 19:16
Dragon Ball Z Kakarot : le DLC Goku jeune adulte du Tenkaichi Budokai révélé en images 21/02/2023, 15:15


Dragon Ball Z : Kakarot

Jeu : Action/RPG
Editeur : Bandai Namco Entertainment
Développeur : CyberConnect2
17 Jan 2020
17 Jan 2020
17 Jan 2020
24 Sept 2021

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET voir la vidéo
Je note Call of Duty BLACK OPS 7 : le pire Kalof jamais créé ? (Spoiler : OUI) TEST COMPLET

Les vidéos
 
Dragon Ball Z Kakarot : le prochain perso en DLC est teasé, les fans l'ont tout de suite reconnu
Dragon Ball Z Kakarot : toutes les attaques de Bardock présentées en vidéo Dragon Ball Z Kakarot : une vidéo de gameplay avec Bardock, il sort ses plus grosses attaques
Dragon Ball Z Kakarot : le jeu arrive sur PS5 et Xbox Series, voici des images c Dragon Ball Z Kakarot : le jeu arrive sur PS5 et Xbox Series, voici des images comparatives
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers