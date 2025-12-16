Disponible depuis le 17 juillet 2025, la première partie du DLC DAIMA – Aventure dans le Domaine des Démons avait déjà posé de solides bases pour Dragon Ball Z Kakarot. Nouveau pan de scénario, attaques inédites, emblèmes d’âme supplémentaires, bref, de quoi replonger les joueurs dans un arc totalement inédit inspiré de l’univers Daima. Et aujourd'hui, on sait désormais quand la suite arrivera. Dans un post sur leur blog, Bandai Namco Entertainment vient de confirmer que la seconde partie du pack DAIMA sortira début 2026, plus précisément entre janvier et mars. Une annonce accompagnée d’un nouveau trailer, qui lève le voile sur le contenu à venir.





<meta itemprop="name" content="Vidéo Dragon Ball Z Kakarot : la 2è partie du DLC "Daima" montre son contenu en vidéo, Mini Vegeta à l'honneur" /> <meta itemprop="description" content="Disponible depuis le 17 juillet 2025, la première partie du DLC DAIMA – Aventure dans le Domaine des Démons avait déjà posé de solides bases pour Dragon Ball Z Kakarot."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/r/dragon-ball-z-kakarot/vv/dragon-ball-z-kakarot-69427b9c99752.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/dragon-ball-z-kakarot-la-2e-partie-du-dlc-daima-montre-son-contenu-en-131467.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37297.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/d/r/dragon-ball-z-kakarot/vv/dragon-ball-z-kakarot-69427b9c99752.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Disponible depuis le 17 juillet 2025, la première partie du DLC DAIMA – Aventure dans le Domaine des Démons avait déjà posé de solides bases pour Dragon Ball Z Kakarot."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M02S" />

Sans surprise, cette seconde moitié mettra Végéta (Mini) sur le devant de la scène en tant que personnage jouable, avec des attaques inédites. Le Prince des Saiyans disposera de nouvelles techniques comme Armor Strike, un coup dévastateur pensé pour briser la défense adverse, ou Arc Shot, un projectile capable de coincer les ennemis avant de les frapper avec une onde de choc à haute vitesse. Et évidemment, le moment que tout le monde attend : la transformation en Super Saiyen 3, avec sa crinière dorée immédiatement reconnaissable. Côté affrontements, les joueurs devront faire face à un nouveau boss majeur, à savoir Tamagami Numéro Deux, gardien de l’Enfer. L’exploration du Premier Monde des Démons sera également enrichie par de nouveaux types d’ennemis. On y croisera notamment les Gendarmerie Tanks, de véritables mastodontes capables d’infliger de lourds dégâts à distance grâce à leurs attaques chargées, ainsi que les Gendarmes de l’Enfer, des ennemis plus mobiles, capables d’attaquer de tous les côtés et même d’appeler des renforts.





Et surtout, tout porte à croire que l’aventure ne s’arrêtera pas là. Le trailer se conclut sur un teaser mystérieux, laissant fortement entendre que le DLC "Daima" pourrait se poursuivre au-delà de cette seconde partie. Difficile, en effet, d’imaginer Dragon Ball Z Kakarot faire l’impasse sur l’arrivée de Goku en Super Saiyen 4 et sur le combat final de la série. Pas folle la guêpe.





