Dragon Ball Z Kakarot : le jeu arrive sur PS5 et Xbox Series, voici des images comparatives

Sorti sur PC, PS4 et Xbox One en janvier 2020, puis en septembre 2021 sur Nintendo Switch, Dragon Ball Z Kakarot continue de faire le tour des consoles du marché et annonce son arrivée officielle sur PS5 et Xbox Series. Bandai Namco Entertainment a fixé la date du 13 janvier 2023, avec un trailer pour accompagner ce reveal pas vraiment surprenant. Comme d'habitude avec ce portage sur les consoles new gen, on a le droit à des graphismes améliorés (mais pas trop non plus), ainsi qu'un framerate plus stable et plus fluide de 60 images par seconde. Histoire de ne pas prendre les joueurs à défaut, Bandai Namco Entertainment confirme que la mise à niveau sera gratuite pour toutes les personnes ayant acheté le jeu sur PS4 et Xbox One. Par ailleurs, le même jour, soit la 13 janvier 2023, le Season Pass 2 sera disponible et permettra de vivre l'histoire de Baddack / Bardock, le papa de Son Goku.