Dragon Ball Z Kakarot : DAIMA débarque en force comme DLC, premier trailer

Bandai Namco a officiellement annoncé le prochain DLC pour Dragon Ball Z Kakarot, intitulé "DAIMA: Adventure Through the Demon Realm – Part 1", dont la sortie est prévue le 17 juillet 2025. Ce DLC adaptera la première moitié de l'anime Dragon Ball Daima, centré sur les aventures de Goku et de ses compagnons dans le royaume démoniaque. Un trailer a d'ailleurs été publié pour accompagner cette annonce, et il met en scène Goku (version miniature), accompagné de personnages tels que Glorio, Shin et Panzy, explorant des environnements inédits et affrontant de nouveaux ennemis. Le gameplay introduira des techniques inédites, notamment l'utilisation du Power Pole et du Medi-Bug, offrant une dimension stratégique supplémentaire aux combats. De plus, une édition physique de Dragon Ball Z Kakarot, incluant un code de téléchargement pour le DLC Daima, sera disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch à partir du 18 juillet 2025, au prix de 49,99$. La version Switch comprendra également le DLC "A New Power Awakens", contrairement à la version PS5.

La deuxième partie de ce DLC, couvrant la suite de l'anime Dragon Ball Daima, est prévue entre janvier et mars 2026.