Dragon Ball Z Kakarot : une vidéo de gameplay avec Bardock, il sort ses plus grosses attaques

Dragon Ball Z : Kakarot

Le Tokyo Game Show 2022 avait permis à Bandai Namco Entertainment d'annoncer Bardock : Alone Against Fate , le premier DLC du second Season Pass (le quatrième au total) dequi permettra d'incarner le père de Goku. Si, à l'époque, l'éditeur japonais avait dévoilé une cut scene de quasiment trois minutes pour planter le décor, aujourd'hui, nous avons droit à une véritable vidéo de gameplay dans laquelle l'ex-serviteur de Freezer montre quelques-unes de ses plus grosses attaques. On rappelle que cet arc narratif reprendra tout ce qui fait le sel de l'anime Dragon Ball Z : Baddack contre Freezer, et montrera notamment comment Bardock a fini par se retourner contre son propre maître. Pour le moment, la date de sortie de l'extension n'est pas encore connue.En revanche, on sait que Dragon Ball Z : Kakarot débarquera sur PS5, Xbox Series S et Xbox Series X le 13 janvier 2023, les développeurs de CyberConnect2 promettant des temps de chargement plus rapides et un framerate à 60fps. Bien évidemment, ceux possédant déjà le jeu sur PS4 et Xbox One n'auront pas à débourser un centime supplémentaire.