Dragon Ball Z Kakarot : Baddack / Bardock est le 4ème DLC intégré du Season Pass 2

Deux ans et demi après être sorti sur PC, PS4 et Xbox One, Dragon Ball Z : Kakarot va bénéficier d'une sortie sur les nouvelles machines que sont la PS5 et la Xbox Series. De quoi relancer l'intérêt autour d'un jeu qui n'avait guère convaincu la presse ni les joueurs, même si la communauté a toujours été aussi forte en soutien. En arrivant sur ces nouvelles consoles, Bandai Namco Entertainment annonce des graphismes améliorés, tout comme les performances qui seront meilleures. Pas de détails en revanche, mais on imagine que la 4K native et le 60fps seront de mise. Par arilleurs, sachez que la mise à niveau vers les consoles de nouvelle génération sera offerte à tous, ce qui est un très beau geste de la part de Bandai Namco.









Au passage, l'éditeur japonais révèle le quatrième DLC intégré au Season Pass 2, qui permettra de suivre les aventures de Baddack / Bardock, le père de Son Goku. Ce sera l'occasion de vivre des histoires inédites avec des personnages autres que ceux qu'on connaît sur le bout des ongles. Il faudra cependant attendre 2023 pour voir débarquer ces versions PS4 et Xbox Series et ce nouveau DLC.