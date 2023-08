DBZ Kakarot : le DLC avec l'arc "Goku jeune adulte" est disponible, un trailer de lancement

Depuis le temps qu'il est évoqué, il est enfin là, tout frais et disponible. De quoi parle-t-on ? Du DLC qui permet aux joueurs de revivre le 23ème Budokai Tenkaichi de Dragon Ball et qui marque l'arrivée de la série dans l'ère Z. Il s'agit d'un arc peu utilisé dans les jeux vidéo et qui permet de découvrir Goku comme jeune adulte et qui avait pas mal surpris les jeunes et les adolescents de l'époque. Tous les événements de Dragon Ball Z, les capacités de chacun des personnages dans l'arène correspondent à celles du manga d'origine : Les joueurs seront limités dans l'utilisation du ki et ne pourront pas voler pendant les combats ! Ils devront utiliser leurs compétences et faire preuve de débrouillardise afin de remporter le Budokai Tenkaichi. Et c'est aussi le moment de retrouver ce chara-design si spécial de Toriyama, qui manque tant aujourd'hui...



A noter que Dragon Ball Z Kakarot est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, et compatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X|S.