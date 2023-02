Dragon Ball Z Kakarot : le DLC Goku jeune adulte du Tenkaichi Budokai révélé en images

Teasée lors du dernier trailer consacré au DLC de Baddack / Bardock , la présence de Goku dans sa version jeune adulte au tournoi Tenkaichi Budokai a été illustrée grâce au compte Twitter officiel des jeux Dragon Ball . L'occasion d'aller encore puiser dans des aspects de la série et du manga qui n'ont pas encore été exploités (et dieu sait que c'est difficile) et de retrouver le style atypique du coup de crayon d'Akira Toriyama à l'époque. On rappelle que ce Goku qui apparaît avec son turban sur la tête fait référence au passage d'une nouvelle génération, avec notre héros qui a subitement grandi et qui a presque laissé son humour habituel de côté. Oui, à son arivée au 23ème tournoi Tenkaichi Budokai, Goku a perdu de son innocence, mais ainsi va la vie. Evidemment, ce Goku jeune adulte va de pari avec d'autres personnages tels que Piccolo dans sa version Ma Junior. La confrontation entre les deux nous rappellent d'ailleurs de bons vieux souvenirs. Selon certaines rumeurs, ce DLC aura pour nom "Chaos at the World Tournament". On a hâte maintenant de voir le résultat en vidéo. Ça ne devrait pas trop tarder.