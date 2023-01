Dragon Ball Z Kakarot : le prochain perso en DLC est teasé, les fans l'ont tout de suite reconnu

Dragon Ball Z Kakarot est teasé, mais sa sortie est imminente, puisque c'est le 13 janvier prochain que les joueurs vont pouvoir le récupérer. Forcément, un trailer de lancement a été posté, histoire de faire une petite piqûre de rappel. On va retrouver tout l'arc qui correspond au destin tragique qui attend le père de Son Goku, mais on va pouvoir revivre les moments forts de sa rebellion face à Freezer, avant même qu'il ne se transforme. Ce sera donc l'occasion de tester le personnage, puissant, et assez proche des attaques de son fils. Techniquement, il s'agit d'un clone, avec des subtilités. Mais Bandai Namco Entertainment en a profité pour teaser le prochain personnage en DLC, que les fans ont immédiatement reconnu. Il s'agit de Son Goku dans son apparence jeune adulte, lorsqu'il s'est présenté au 23ème tournoi Budokai Tenkaichi. Evidemment, éditeur comme studio use le filon jusqu'à la corde, tant que la communauté répond présent. Et ils auraient tort de s'en priver.