DBZ Kakarot : le DLC "Ground Battle" avec Goku jeune adulte dévoile son gameplay

Dragon Ball Z Kakarot se révèle un peu plus, grâce à la publication du premier trailer de gameplay. L'occasion de replonger en enfance, à une période du manga où Akira Toriyama faisait la transition entre Goku enfant et sa version jeune adulte. C'était un choc pour les lecteurs dans les années 90 que de découvrir le héros devenu grand et moins farceur. Et il est vrai que cette période du manga n'a jamais été véritablement retranscrit en jeu vidéo, mais CyberConnect2 a décidé de corriger le tir. C'est donc le bon moment pour découvrir les affrontements mythiques entre Goku et Piccolo (dans sa version Mâ Junior), ou bien encore le combat entre Tenshinhan et Tao Pai Pai, sous sa forme cyborg. D'autres personnages annexes seront aussi de la partie, puisqu'un screenshot officiel du jeu permet de voir Chichi, la future femme de Goku à cette époque, qui semble elle aussi faire parler les poings. Evidemment, d'autres protagonistes tels que Bulma, Lunch, Tortue Géniale et Plume feront des apparitions.En revanche, mauvaise nouvelle, la date de sortie de ce DLC "Ground Battle / Goku jeune adulte" n'est toujours pas connu. Patience, patience.