Dragon Ball Z Kakarot : l'extension Daima dévoile ses images, ses prix et sa date de sortie

Vous pensiez avoir fait le tour de Dragon Ball Kakarot ? C'était sans compter la diffusion de Dragon Ball Daima qui permet au jeu de prolonger l'expérience un peu plus avec l'extension Daima qui arrive prochainement. Bandai Namco Entertainment a d'ailleurs donné quelques informations intéressantes sur la page Steam du jeu, avec notamment l'arrivée de deux packs. Le premier, baptisé "DAIMA - Adventure Through The Demon Realm PART 1" sera déployé entre Juillet et Septembre 2025, tandis que le 'DAIMA - Adventure Through The Demon Realm PART 2' arrivera quant à lui entre Janvier et Mars 2026. Ce sera l'occasion de suivre les événéments de l'animé avec un Goku en version Mini, tous ses amis aussi et bien sûr Glorio, Shin et Panzy. Les premières images nous permettent d'apprécier le rendu plutôt propre des personnages, bien que le moteur graphique soit quand même à bout de souffle. Mais pour un jeu qui fête ses 6 ans et qui partait déjà avec un rendu graphique obsolète à sa sortie, ça reste acceptable. De toutes les façons, avec ses 8 millions de copies vendues dans le monde, Dragon Ball Kakarot ne craint plus la critique, non ?