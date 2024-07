Dragon Ball Z Kakarot : 8 millions de copies vendues et une communauté qui défend le jeu

Alors que le monde entier n'a que Dragon Ball Sparking Zero au coin de la bouche, Bandai Namco nous fait savoir qu'il y a un autre jeu mettant en scène Son Goku et tous ses copains super saiyajins qui cartonne depuis quelques années, c'est Dragon Ball Z Kakarot. Quatre ans après sa sortie, ce jeu d'aventure sympa mais sans plus signé CyberConnect2 a franchi le seuil des 8 millions de copies vendues dans le monde. Un score plutôt impressionnant pour un jeu qu'on avait noté 12/20 dans nos colonnes et qui était reparti avec un 73% Metacritic à l'époque. Mais la grande force du titre, c'est la façon dont les développeurs ont alimenté son contenu de manière régulière, consolidant une forte relation de confiance avec sa communauté, prête à bondir pour défendre le jeu sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, les développeurs ont eu la bonne idée de nous partager cette image qui met en avant le succès du jeu.