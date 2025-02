Sonic Racing CrossWorlds : des portails pour changer de monde sera au coeur du gameplay

Sonic Racing CrossWorlds a profité du State of Play du 12 février pour se révéler de manière plus concrète. Au-delà de sa plastique séduisante, le MarioKart-like de SEGA proposera une nouvelle mécanique qui sera au coeur de l'expérience : la possibilité de changer de monde à travers des portails, baptisés Rings de transfert. En gros, en pleine course, vous apercevrez ces fameux anneaux flottants

Annoncé subrepticement lors des Game Awards en décembre dernier,chacun contenant une image, et vous proposant de vous propulser dans des univers radicalement différent. On pourra parfaitement se retrouvé catapulté à l'ère des dinosaures, ou se retrouver sur un porte-avions pour se refaire les meilleures séquences de Top Gun Maverick. Mais il y a une petite subtilité, le joueur qui est en tête de la course peut choisir le CrossWorld vers lequel tous les joueurs seront transportés lors du second tour, ce qui promet de belle variété lors des tracés.Sonic Racing CrossWorlds n'oublie pas son passé et il sera bien sûr possible de transformer son engin selon les surfaces, qu'elles soient terrestres, marines et aériennes. En termes d'items et de gadgets, SEGA promet des éléments inspirés des RPG, puisqu'avant le début de chaque course, il sera possible de choisir et de combiner les gadgets à utiliser en pleine course. Toutefois, il faut savoir que les gadgets puissants nécessitent davantage d’emplacements de gadgets, ce qui limite le choix. Au fil de la progression, on pourra augmenter la taille de son inventaire, mais aussi débloquer davantage d’emplacements. Bien sûr, il sera aussi possible de personnaliser son véhicule et de changer les paramètres comme la vitesse, l’accélération et la maniabilité, sans oublier tout l'aspect cosmétique.Aucune date de sortie pour le moment, mais le jeu est attendu sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avec un test en réseau fermé déjà programmé par SEGA pour les joueurs PS5