Avatar 3 : ne sous-estimez jamais James Cameron, le film est un carton au box office

Après un démarrage inférieur aux attentes, Avatar 3 De Feu et de Cendres montre des signes clairs de solidité et confirme la résilience du modèle James Cameron au box-office mondial. Très observé, son deuxième week-end d’exploitation apporte une réponse nette aux interrogations soulevées par ses premiers chiffres nord-américains. Après une dizaine de jours d'exploitation, le cumul mondial atteint désormais 760 millions de dollars au box office, dont 4 millions d'entrées en France. S’il reste en retrait par rapport aux performances d’Avatar 2 à stade équivalent, ce niveau demeure exceptionnel dans un contexte où le box-office international peine à retrouver ses standards pré-pandémiques. À moyen terme, le seuil du milliard de dollars apparaît de plus en plus probable, ce qui placerait James Cameron dans une situation inédite : celle d’un réalisateur signant quatre films consécutifs au-delà de ce cap symbolique.







Avec 64 millions de dollars supplémentaires sur le marché américain, le film enregistre une baisse de fréquentation limitée à 28,5% par rapport à son week-end de lancement. Un maintien particulièrement favorable pour une superproduction de cette ampleur, qui porte son cumul domestique à 217 millions de dollars en dix jours. À titre de comparaison, Avatar 2 La Voie de l’eau avait bénéficié d’un lancement plus fort, mais la trajectoire du troisième opus reste compatible avec une exploitation longue, fondée sur la durée plutôt que sur l’effet événementiel immédiat. La dynamique est d’autant plus marquée à l’international, puisqu'en dehors de l’Amérique du Nord, le film totalise déjà 542 millions de dollars de recettes. La Chine s’impose comme le principal moteur avec près de 100 millions de dollars, tandis que l’Europe affiche une résistance notable, portée notamment par la France, l’Allemagne et la Corée du Sud. Ces résultats confirment l’attrait global de la marque Avatar, l’une des rares franchises capables de performer simultanément sur l’ensemble des grands territoires.

Dans cette perspective, l’avenir de la saga semble désormais sécurisé. Disney, qui n’a jamais caché sa dépendance stratégique à l’univers Avatar, dispose désormais de signaux commerciaux suffisamment forts pour enclencher la production des quatrième et cinquième volets. Les déclarations récentes de James Cameron, évoquant la possibilité de révéler les intrigues des suites en cas d’annulation, relèvent désormais davantage de la communication que d’un réel scénario industriel.









Un box-office de fin d’année dominé par Disney

En parallèle, Zootopie 2 continue de capitaliser sur la période des fêtes. Le film d’animation ajoute 20 millions de dollars sur le marché américain et porte son total domestique à 320 millions. À l’échelle mondiale, il dépasse 1,3 milliard de dollars, soutenu par un succès particulièrement marqué en Chine (550 millions de dollars rien que là-bas), confirmant la capacité de Disney à mobiliser les publics familiaux à l’international. Derrière ces mastodontes, Marty Supreme réalise une performance notable pour A24. Le film, porté par une campagne promotionnelle intensive et la notoriété de Timothée Chalamet, engrange 17 millions de dollars sur le week-end, et 28 millions en incluant les avant-premières de Noël. Un résultat supérieur aux attentes, mais qui devra s’inscrire dans la durée pour amortir un budget de 70 millions de dollars, inédit pour le studio indépendant. Enfin, La Femme de ménage confirme son bon démarrage avec un cumul de 46 millions de dollars après un nouveau week-end à 15 millions. Le remake méta d’Anaconda, avec Jack Black et Paul Rudd, ferme le top 5 avec 14 millions de dollars sur le week-end et 23 millions sur ses quatre premiers jours d’exploitation.





Dans l’ensemble, ce classement illustre une tendance persistante du marché : en période de forte concurrence et de coûts de production élevés, ce sont avant tout les franchises établies et les marques fortes qui continuent de structurer le box-office mondial.



