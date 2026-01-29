Fallout : la Saison 1 de la série télé est accessible gratuitement sur YouTube

Alors que la deuxième saison de la série-télé Fallout approche de son dénouement avec un dernier épisode prévu la semaine prochaine, Amazon Prime Vidéo a décidé de donner un petit coup de pouce aux spectateurs qui auraient pris du retard ou qui n’ont pas encore eu l’occasion de commencer l’aventure. En effet, la première saison est maintenant disponible gratuitement et dans son intégralité sur YouTube. Oui, vous avez bien lu : les 8 épisodes de la Saison 1 peuvent être visionnés sans abonnement Prime Video, ce qui permet à tout le monde de découvrir l’univers de la série ou de se remettre à niveau avant de se lancer dans la seconde saison, actuellement en diffusion.









Alors attention, il y a cependant quelques limites car cette Saison 1 n’est disponible uniquement qu’en version française, pas de VOSTFR pour les puristes comme Regelegorila, mais pour beaucoup, cela reste déjà une excellente opportunité de se plonger dans l'adaptation ciné/série du jeu vidéo Fallout. Evidemment, cette gratuité n’est pas anodine et Amazon cherche clairement à attirer de nouveaux spectateurs et à les inciter à s’abonner pour ne rien manquer de la Saison 2, dont les derniers épisodes s’annoncent particulièrement intenses. Il faudra cependant se dépêcher, car cette offre est limitée dans le temps, puisqu'après le 12 février, il faudra payer pour y avoir accèz. Bref, si vous n’avez pas encore plongé dans l’univers de Fallout ou si vous voulez revoir les bases avant de suivre le dernier épisode de la saison 2, c’est le moment parfait. Avec huit épisodes à enchaîner, il est tout à fait possible de finir la saison en quelques soirées, mais il serait dommage de louper cette occasion...



