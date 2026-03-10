Super Mario Galaxy : Yoshi parlera et c'est Danny Glover qui le doublera dans le film d'animation...

À moins d'un mois de sa sortie en salles, le 1er avril 2026, Super Mario Galaxy Le Film se dévoile dans une ultime bande-annonce qui confirme tout le poids de l’événement pour Nintendo cette année. Trois petites minutes intenses, mais suffisamment denses pour combler les yeux des fans les plus attentifs : clins d’œil subtils aux jeux, détails visuels soigneusement reproduits. Il faut dire qu'après le succès colossal du premier film en 2023, qui avait généré plus d’1,3 milliard de dollars de recettes mondiales, Nintendo et le studio Illumination mettent les bouchées doubles pour faire de cette adaptation de Super Mario Galaxy un autre carton attendu au box-office, et le tout alors que la licence célèbre ses 40 ans.





Yoshi parle… et c’est Donald Glover qui prête sa voix

La surprise la plus marquante reste sans doute Yoshi, qui aura une vraie voix dans ce film grâce à Donald Glover, connu pour Atlanta, Community et son rôle de Lando Calrissian dans Solo A Star Wars Story. Un choix inattendu, tant le dinosaure vert s’était jusqu’ici contenté de couinements caractéristiques, et qui pourrait bien séduire un public plus large tout en ajoutant une touche humoristique et moderne au personnage. Le trailer confirme également l’arrivée de Bowser Jr., doublé par Benny Safdie, déterminé à libérer son père tout en interagissant avec les personnages emblématiques du jeu comme les Lumas et Harmonie. La Reine des Abeilles, tirée du Royaume des Abeilles, sera également présente et interprétée par Issa Rae (Barbie, Spider-Man Across the Spider-Verse).





Des personnages oubliés ou cultes font leur retour

Les fans de longue date ont immédiatement remarqué la présence de Wart, le boss final de Super Mario Bros. 2, absent de la saga depuis des décennies. Après avoir été teasé sur une affiche quelques semaines plus tôt, Wart refait enfin surface dans la bande-annonce, doublé en anglais par Luis Guzmán, acteur de seconde zone qu'on reocnnaît facilement par sa bouille mais pas par son nom. Autre retour marquant, Birdo, personnage culte apparu pour la première fois dans Super Mario Bros. 2, bénéficie enfin d’un rôle digne de ce nom, bien au-delà de ses apparitions limitées dans des spin-offs ou dans les épisodes de Mario Kart. Avec ce casting surprenant et ce déluge de références, Illumination et Nintendo misent clairement sur le fan service, tout en rendant le film accessible aux nouveaux spectateurs.

Enfin sachez que pour ceux qui comptent se précipiter en salles dès le 1er avril, Nintendo a prévu des tonnes de goodies à récupérer sur place. Bah ouais, le merchandising est aussi important que le film, voire plus hein...











