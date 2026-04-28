La manette de la Steam Machine va sortir bien avant la console et au prix de 100€

C'était une fuite il y a encore quelques heures, c'est désormais acté et officiel : le Steam Controller sera disponible le 4 mai prochain au prix de 99€, allez 100 balles pour arrondir au centime près, avec toutefois des variations selon les régions que Valve justifie par les coûts de distribution, les taxes et les conditions locales. En voilà donc une annonce concrète, à l’inverse de la Steam Machine, toujours sans date de sortie et dans le flou total. Ce décalage n’est d'ailleurs pas un hasard, et Valve l’assume pleinement. Dans un entretien accordé à Polygon, l’ingénieur Steve Cardinali résume la situation de manière très directe :



"Il n’y a pas de RAM dedans, et ce n’est pas aussi complexe à mettre sur le marché pour nous. Nous sommes prêts. Nous voulions constituer des stocks afin de pouvoir répondre à tous ceux qui en veulent au lancement, mais il est possible que la demande dépasse largement nos attentes."









Ce choix permet aussi à Valve de ne pas rester totalement silencieux pendant que ses projets les plus ambitieux prennent du retard. L’entreprise explique d’ailleurs qu’il n’a jamais été question de lancer tous ses produits en même temps. Sur le plan technique sinon, le Steam Controller entend justement se démarquer pour exister indépendamment de la Steam Machine. Elle intègre des contrôles haptiques, des joysticks magnétiques TMR, une batterie annoncée à plus de 35 heures d’autonomie, ainsi qu’un accessoire baptisé “Puck”, qui fait à la fois office de récepteur sans fil à faible latence et de station de recharge. L’ensemble reste compatible avec les usages classiques, via USB ou Bluetooth, et s’appuie sur un gyroscope activable via les poignées. Valve présente le produit comme utilisable sur l’ensemble de son écosystème, que ce soit sur PC, Mac, Linux ou via Steam Link sur mobile. La manette fait aussi partie d'une stratégie plus large, puisqu’elle est pensée pour fonctionner avec le Steam Deck en mode docké, mais aussi avec le futur casque VR Steam Frame, grâce à des LED infrarouges permettant un suivi précis des mouvements. Autrement dit, même en l’absence de Steam Machine, le produit trouve déjà sa place dans l’écosystème Valve.







Du côté de la Steam Machine en revanche, le discours reste beaucoup plus prudent. Interrogé par IGN, le programmeur Pierre-Loup Griffais évoque un développement qui se poursuit, sans calendrier précis à partager pour le moment. Le report est directement lié aux difficultés d’approvisionnement, en particulier sur la RAM, un problème qui affecte aussi d’autres projets du groupe comme le Steam Frame. Valve en profite aussi pour confirmer, sans surprise, que le Steam Deck 2 est bien en préparation, avec des ambitions élevées en matière de performances. Là encore, aucune date, mais une volonté affichée d’attendre un véritable saut technologique plutôt qu’une simple évolution.





