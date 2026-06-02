Rayman Legends Retold : on a joué au remake 2026 du jeu culte d'Ubisoft, nos impressions manette en mains

C'est désormais officiel : Rayman fera son retour en 2026 avec Rayman Legends Retold, dont la sortie est prévue le 1er octobre prochain. Une annonce qui risque de faire plaisir aux nombreux fans de la licence qui attendait le retour de la mascotte d'Ubisoft depuis perpette. En attendant, j'ai déjà pu mettre les mains sur le jeu lors d'une session d'essai organisée il y a quelques semaines sur PC. Plusieurs niveaux étaient accessibles, suffisamment pour se faire une première idée de cette nouvelle aventure, découvrir ses principales nouveautés et enregistrer du gameplay inédit. Car oui, après plusieurs années d'absence, Rayman est enfin de retour et à cette occasion, la série prend une nouvelle direction en s'aventurant pleinement dans la 3D.





En me replongeant récemment dans l'histoire de Rayman Legends, je me suis rendu compte que le jeu original était sorti en 2013. Une année particulièrement faste pour Ubisoft qui, en l'espace de quelques mois seulement, avait enchaîné les sorties majeures avec Assassin's Creed IV Black Flag, Far Cry 3 Blood Dragon, Splinter Cell Blacklist et donc Rayman Legends. À cette époque, l'éditeur français semblait incapable de se tromper tant les succès critiques s'accumulaient. Une période que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme l'un des âges d'or de la société. Depuis, la situation a bien changé. Ubisoft traverse une période nettement plus compliquée et doit composer avec des difficultés qui ont profondément fragilisé l'entreprise. Le navire prend l'eau, certes, mais les équipes s'activent pour redresser la barre et reconstruire la confiance autour de ses licences les plus fortes. Parmi les projets chargés de participer à ce renouveau figurent notamment le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag, dont les rumeurs persistent depuis plusieurs années, mais aussi cette nouvelle version de Rayman Legends, désormais baptisée Rayman Legends Retold. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce projet représente probablement un chantier bien plus ambitieux qu'une simple remise à niveau technique. Là où certains remakes se contentent d'améliorer les textures ou d'ajouter quelques effets visuels modernes, Rayman Legends Retold opère une transformation beaucoup plus profonde puisqu'il fait passer l'intégralité de l'aventure de la 2D à la 3D. Une décision qui soulève immédiatement une question : était-ce vraiment une bonne idée ?







TEAM2D ou TEAM3D ?





Car Rayman Legends n'est pas n'importe quel jeu. Au fil des années, il est devenu une véritable référence du jeu de plateforme grâce à un gameplay d'une précision remarquable, mais également grâce à une direction artistique qui a largement contribué à son statut culte. C'est précisément ce qui rendait l'exercice particulièrement risqué. D'ailleurs, visuellement, le Rayman Legends de 2013 demeure encore aujourd'hui une petite merveille. Il suffit de le relancer quelques minutes pour constater à quel point son esthétique a traversé les années sans prendre une ride. La raison est assez simple : la 2D dessinée à la main via l'UbiArt Framework possède une forme d'intemporalité que la 3D peine souvent à égaler. Les modèles polygonaux, les techniques de rendu ou les effets graphiques finissent souvent par trahir leur époque, tandis que le dessin conserve naturellement son charme au fil du temps. C'est donc avec une certaine appréhension que j'ai découvert cette nouvelle interprétation en trois dimensions. Pourtant, je dois reconnaître avoir été agréablement surpris. Bien sûr, une partie du charme visuel originel disparaît inévitablement avec ce changement d'approche artistique, mais les développeurs ont manifestement fait de gros efforts pour préserver l'identité graphique du jeu. Les personnages, les animations et les décors reprennent de nombreux éléments du style original et l'on retrouve immédiatement cette personnalité si particulière qui caractérise l'univers de Rayman. Petit aparté au passage : Ubisoft Montpellier est toujours aux commandes du projet. Le studio historique de la licence est épaulé pour l'occasion par Ubisoft Milan, que l'on connaît notamment pour son travail sur les jeux Mario + Rabbids. Deux équipes qui possèdent une solide expérience dans le domaine des jeux colorés, accessibles et créatifs, ce qui explique sans doute la cohérence générale qui se dégage de cette nouvelle version.









Finalement, ce que le jeu perd légèrement en singularité artistique, il le récupère en ampleur. La 3D apporte une véritable sensation de profondeur aux environnements. Les niveaux paraissent plus vastes, plus vivants et surtout beaucoup plus immersifs. Comme Rayman Legends jouait déjà régulièrement avec différents plans dans sa version originale, cette transition vers la troisième dimension semble finalement assez naturelle. En prenant le temps d'observer les décors, on remarque une multitude de petits détails disséminés en arrière-plan, des animations secondaires et des éléments de mise en scène qui enrichissent considérablement chaque environnement. L'autre amélioration particulièrement visible concerne l'éclairage. Les développeurs ont largement retravaillé les jeux de lumière afin de renforcer l'identité visuelle de chaque univers. Les effets lumineux sont beaucoup plus présents et participent activement à l'ambiance générale. Que l'on traverse une zone baignée de lumière, un environnement plus sombre, des passages aériens ou encore des séquences sous-marines, chaque niveau profite désormais d'une atmosphère beaucoup plus marquée.







PRÉCISION FIRST





Mais en 2013, si Rayman Legends avait autant marqué les joueurs, ce n'était pas uniquement grâce à sa direction artistique. Son gameplay représentait lui aussi l'une de ses plus grandes forces. Le jeu proposait une plateforme 2D extrêmement nerveuse, basée sur la précision, les réflexes et une sensation de contrôle quasi parfaite. Sur ce point, Rayman Legends Retold reste fidèle à l'esprit original, même si j'ai tout de même ressenti quelques différences lors de ma prise en main. J'ai notamment eu l'impression que les déplacements possédaient davantage d'inertie et que les personnages glissaient légèrement plus qu'auparavant. Peut-être que mes souvenirs embellissent le jeu d'origine, mais cette sensation m'a suffisamment marqué pour que je la mentionne. Fait intéressant, la personne d'Ubisoft qui m'accompagnait durant la démonstration semblait partager ce constat. D'ailleurs, plusieurs animations doivent encore être retravaillées d'ici la sortie, ce qui laisse penser que les développeurs continuent d'ajuster les sensations de jeu et que des améliorations sont encore prévues dans les prochains mois.









Quoi qu'il en soit, l'ensemble du move-set emblématique de Rayman est toujours présent. Notre héros peut courir, sauter, planer pendant quelques secondes, rebondir contre les murs, distribuer coups de poing et coups de pied ou encore effectuer des attaques au sol. Bref, toute la mobilité qui faisait le sel du gameplay original est toujours au rendez-vous. Les autres personnages jouables répondent également présents. Globox, Barbara, Grand Minimus et Murphy pourront être contrôlés selon les situations, aussi bien en solo qu'en coopération. Chacun conserve ses spécificités et certaines séquences continuent d'exploiter leurs compétences particulières afin de varier le rythme de progression. Concernant les niveaux, Ubisoft a choisi de conserver l'essentiel du contenu original tout en y ajoutant plusieurs nouveautés. Les stages emblématiques sont toujours là, mais certains ont été revisités afin de tirer parti des nouvelles possibilités offertes par la 3D. De nouvelles séquences inédites font également leur apparition. J'ai notamment pu découvrir des passages à dos de dragon qui rappellent parfois certains shoot'em up et qui multiplient les changements de caméra afin de renouveler constamment la mise en scène.









Les développeurs ont également prévu plusieurs défis spécifiques destinés aux joueurs les plus expérimentés. Ces niveaux spéciaux misent davantage sur la difficulté, avec un level design plus exigeant, des obstacles plus complexes et des fenêtres de timing particulièrement serrées. Les amateurs de complétion devraient donc avoir largement de quoi s'occuper avant d'espérer atteindre les fameux 100%. Et ce n'est pas tout. Rayman Legends Retold marque également le retour du mode Kung Foot. Nous n'avons malheureusement pas pu l'essayer durant cette présentation, mais Ubisoft indique avoir retravaillé plusieurs aspects du mode avec notamment des contrôles améliorés, de nouveaux bonus ainsi qu'un système de règles personnalisables permettant d'adapter les parties selon les préférences des joueurs. Enfin, impossible d'évoquer Rayman Legends sans parler de la coopération. Jusqu'à quatre joueurs pourront une nouvelle fois parcourir l'aventure ensemble en local. C'est un aspect que je n'ai pas pu tester moi-même, mais tous ceux qui ont connu le jeu original savent à quel point cette fonctionnalité transforme l'expérience. Les niveaux deviennent instantanément plus chaotiques, plus imprévisibles, souvent plus drôles aussi, et c'est clairement l'un des éléments qui contribuait le plus au charme du titre à l'époque. Il ne fait aucun doute que ce sera également un point essentiel à examiner lors du test final.





Voilà donc ce que je pouvais vous dire après cette première prise en main de Rayman Legends Untold. Le jeu est attendu pour le 1er octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Une manière pour Ubisoft de faire revenir l'une de ses licences les plus appréciées, tout en faisant patienter les fans avant, peut-être, l'annonce d'un véritable nouvel épisode inédit.