Dragon Ball Xenoverse 3 : vie étudiante, exploration et combat, nos impressions sur le jeu

Après plus de 10 ans d'exploitation intensive de Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai Namco Entertainment est enfin prêt à tourner la page et à passer à la suite, à savoir Dragon Ball Xenoverse 3. Le jeu a officiellement été annoncé en février dernier, mais ce n'est que ces derniers jours qu'il s'est laissé découvrir à travers une première présentation détaillée, permettant de mieux comprendre les ambitions de ce troisième épisode. Et contrairement à ce que certains pouvaient craindre (nous les premiers, on plaide coupable), il ne s'agira pas simplement d'une mise à jour déguisée de son prédécesseur ; du moins pas sur le plan du gameplay. Il faut dire qu'avec son nouvel univers, son système de progression revu et corrigé et une place encore plus importante accordée au rôle du joueur dans l'histoire, ce troisième épisode semble vouloir pousser beaucoup plus loin les éléments RPG qui étaient déjà présents dans la série.



Cette fois-ci, l'aventure de Dragon Ball Xenoverse 3 nous emmène dans l'Ère 1000, une période issue de Dragon Ball Online, le MMORPG développé autrefois sous la supervision d'Akira Toriyama. Un choix loin d'être anodin puisque cette époque se déroule plusieurs siècles après les événements du manga et permet aux développeurs de s'affranchir d'une bonne partie des contraintes habituelles de la licence. Le joueur incarne un personnage venu d'un autre monde qui se retrouve propulsé dans cette nouvelle chronologie. À son arrivée, il découvre une gigantesque ville répondant au nom de West City. Loin de se limiter à un simple hub servant à sélectionner des missions, la ville sera l'un des centres d'intérêt du jeu. Les développeurs évoquent même une véritable vie quotidienne avec des activités annexes, des interactions sociales avec les PNJ et même un passage régulier par l'université locale. Parce que oui, dans Dragon Ball Xenoverse 3, il faudra autant gérer sa vie d'étudiant que sauver le monde.







Comme dans les précédents épisodes de Xenoverse, tout commencera par la création de son avatar, sachant que le choix de la race jouera un rôle beaucoup plus important qu'auparavant. Les Saiyans disposeront évidemment de leurs transformations emblématiques et de capacités spécifiques liées à leur puissance naturelle. Les Terriens, quant à eux, profiteront de mécaniques exclusives destinées à compenser l'absence de transformations spectaculaires. Les développeurs ont même mis en place un système baptisé "Soul Assist", qui permettra d'exécuter des attaques combinées avec certains héros légendaires de la saga. Au niveau de la structure, Dragon Ball Xenoverse 3 restera fidèle à l'ADN de la série, avec des combats assez similaires, mais plusieurs nouveautés viennent enrichir la formule. On pense notamment à l'apparition d'un système de posture qui permet d'étourdir temporairement un adversaire afin d'ouvrir une fenêtre pour lui balancer un maximum de dégâts massifs. Les affrontements contre les boss semblent également avoir gagné en ampleur avec des ennemis disposant désormais de véritables mécaniques spécifiques.









Durant la présentation, les développeurs ont notamment montré un affrontement contre Broly version Dragon Ball Super, qui montre une action plus fluide qu'auparavant, avec des enchaînements plus rapides et la possibilité d'incarner les personnages iconiques comme Trunks du futur, Vegeta, Piccolo, Krilin ou encore Tenshinhan via le système de Soul Switch. À certains moments, le joueur pourra temporairement laisser la place à l'un des personnages emblématiques de la licence afin d'utiliser ses capacités uniques. Attention, il ne s'agit pas simplement d'une invocation ou d'une attaque assistée, pendant quelques instants, le joueur prend réellement le contrôle de ces héros légendaires et bénéficie de leumoveset complet. L'idée est de garantir de jouer avec les personnages cultes de la série, mais de ne pas abandonner son avatar personnalisé.









Ce qui ressort surtout de cette présentation, c'est la volonté de Bandai Namco de transformer progressivement Dragon Ball Xenoverse en véritable action-RPG. Entre l'exploration d'une ville plus ouverte, les activités de la vie quotidienne, les relations avec les autres personnages, la personnalisation poussée de l'avatar et les nouveaux systèmes de progression, Dragon Ball Xenoverse 3 semble vouloir dépasser le simple jeu de combat orienté fan-service. Bien sûr, de nombreuses questions restent encore en suspens. Le scénario demeure particulièrement mystérieux, tout comme les raisons qui expliquent la présence de personnages historiques de Dragon Ball dans cette époque lointaine. Mais une chose est sûre, Bandai Namco ne cherche pas simplement à reproduire la formule de Xenoverse 2, mais tente de faire évoluer la série vers quelque chose de plus grand, de plus moderne aussi et surtout d'être plus proche d'un véritable RPG Dragon Ball. Dans tous les cas, rendez-vous quelque part en 2027 sur PS5, Xbox Series X|S et PC pour en avoir le coeur net.



