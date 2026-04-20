Dragon Ball Xenoverse 3 : le 1er trailer vient de tomber, il fait quasi 4 min !

Après des mois de rumeurs et d'un leak de la part de Bandai Namco en février dernier, Dragon Ball Xenoverse 3 est désormais officiel. L’annonce a été faite lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026, confirmant que le projet “AGE 1000” était bien la suite de la série. Pas vraiment une surprise donc, mais plutôt une validation de ce que beaucoup avaient déjà compris. Dans tous les cas, ce nouvel épisode prend un virage intéressant côté scénario, puisqu’il se déroule en l’an 1000, soit plus de 200 ans après les événement du manga. Un choix qui permet de s’éloigner un peu de la timeline classique et d’introduire un nouveau terrain de jeu, avec notamment West City, présentée comme une zone centrale vivante où vont se concentrer les missions. Le joueur va d'ailleurs incarner cette fois un membre du GS Sentai, une sorte de patrouille de super-héros chargée de veiller sur la ville et donc de gérer les différents incidents si besoin.









Autre point mis en avant : l’implication d’Akira Toriyama, qui a participé à la création de nouveaux personnages, mais aussi à la construction de cet univers inédit, avec notamment des figures comme Brett et une Bulma du futur. Pour le reste, ce Dragon Ball Xenoverse 3 semble rester fidèle à sa formule, avec toujours ce mélange de combats, de progression et de jeu en ligne, sachant que techniquement, cette suite n'a pas l'air d'avoir des ambitions techniques vraiment folles, et c'est déjà une déception. Le jeu est sinon prévu uniquement sur PS5, Xbox Series et PC, avec une sortie annoncée pour 2027, ce qui laisse le temps de le voir arriver.























