Ace Combat 8 Wings of Theve : un jeu vous sera offert si vous le précommandez

Bandai Namco Entertainment a profité du State of Play pour officialiser la date de sortie d’Ace Combat 8 Wings of Theve, programmé pour le 2 octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, sachant que les joueurs qui ont opté pour l’édition Digital Deluxe pourront bénéficier d’un accès anticipé dès le 29 septembre. Rappel quand même : il s'agit du premier épisode inédit de la franchise depuis sept ans, ça fait une paye, et Ace Combat 8 s’appuie sur l’Unreal Engine 5 et sur les technologies propriétaires du studio Bandai Namco Aces afin d’offrir l'épisode le plus spectaculaire que jamais. Et pour ce faire, le jeu introduira notamment le système « Cloudly », conçu pour renforcer le réalisme des environnements et des conditions météorologiques.









Concernant l’histoire, elle nous ramène dans l’univers fictif de Strangereal. La Fédération d’Usea Central, ou FCU, a été envahie et son armée pratiquement anéantie. Dans ce contexte désespéré, les joueurs incarnent Wings, un pilote d’élite devenu le symbole de la résistance et de l’espoir pour la capitale Thève. Accompagné de trois alliés, Baxter, Tasha et Coster, réunis au sein de l’escadron Joker Flight, il devra mener une contre-offensive contre la République de Sotoa afin de reconquérir une patrie perdue. Le nouveau trailer promet des batailles aériennes d'envergure, mais également une plus grande variété d'objectifs. Les missions demanderont aussi bien de détruire des cibles terrestres et navales que d'affronter d'immenses machines de guerre qui feront office de boss, comme ce gigantesque cuirassé terrestre de plusieurs centaines de mètres de long. D'ailleurs, les joueurs auront accès à une trentaine d'appareils répartis en plusieurs catégories, allant des chasseurs aux avions d'attaque au sol, en passant par les appareils multirôles et les avions de guerre électronique.





Côté multijoueur, Bandai Namco a confirmé la présence d’Ace Combat Online, présenté comme le plus ambitieux mode en ligne de l'histoire de la franchise. Les joueurs pourront personnaliser leur avatar, explorer une base aérienne avant les missions et participer à différentes activités compétitives ou coopératives. Le cross-play sera également pris en charge. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui et elles incluent notamment une copie numérique d’Ace Combat Zero The Belkan War, l’épisode sorti en 2006 sur PS2 et considéré comme l’un des opus les plus appréciés de la série. Ace Combat 8 Wings of Theve sortira le 2 octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S et PC, avec un accès anticipé au 29 septembre pour les détenteurs de l’édition Digital Deluxe. On aime radoter.







