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Ace Combat 8 Wings of Theve : présentation d'une mission complète avec une vidéo de 9 min de gameplay

Ace Combat 8 Wings of Theve : présentation d'une mission complète avec une vidéo de 9 min de gameplay
Après son apparition remarquée lors du dernier State of Play, Ace Combat 8 Wings of Theve continue tranquillement sa campagne de communication. Cette fois-ci, Bandai Namco Entertainnment a publié plus de 9 minutes de gameplay pour montrer un peu plus concrètement ce que nous réserve ce nouvel épisode, et autant dire que la formule emblématique de la série semble toujours aussi efficace. Cette présentation permet notamment de découvrir les grandes lignes du mode Histoire, où l'on incarnera un pilote pris au cœur d'un conflit opposant la Fédération d'Usea centrale à la République de Sotoa, qui a lancé une invasion à grande échelle. Comme dans les précédents épisodes, la narration passera par de nombreuses cinématiques, parfois mises en scène à la première personne, avant de nous envoyer directement dans le cockpit pour participer aux affrontements aériens.



Mais avant de décoller, il faudra préparer soigneusement chaque mission. Le briefing conserve une place importante et les objectifs demandés influenceront directement le choix de votre appareil. Certains avions seront plus adaptés aux combats aériens, d'autres aux frappes au sol ou aux missions nécessitant davantage de polyvalence. Bandai Namco confirme également la présence d'un système de personnalisation permettant d'ajuster certaines caractéristiques des appareils afin de mieux correspondre à votre style de jeu. Une fois dans les airs, Ace Combat 8 promet un jeu spectaculaire, élément qui a toujours fait la réputation de la licence, et certaines images montrent d'immenses cuirassés volants capables de dominer complètement le champ de bataille. L'une des nouveautés mises en avant concerne justement ces mastodontes : il sera possible de cibler certaines parties stratégiques afin de provoquer leur destruction au bon moment et utiliser leur chute comme une arme supplémentaire contre les escadrons ennemis présents à proximité.

 

Pour rappel, Ace Combat 8 Wings of Theve sortira le 2 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Les joueurs qui précommanderont le jeu recevront également ule jeu Ace Combat Zero The Belkan War en cadeau bonus, qui est d'ailleurs l'un des épisodes les plus appréciés de la franchise.

Ace Combat 8 Wings of Theve

Ace Combat 8 Wings of Theve

Ace Combat 8 Wings of Theve


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 5 juin 2026
11:44


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Ace Combat 8 Wings of Theve

Jeu : Action
Editeur : Bandai Namco Entertainment
2026
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