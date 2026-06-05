Après son apparition remarquée lors du dernier State of Play, Ace Combat 8 Wings of Theve continue tranquillement sa campagne de communication. Cette fois-ci, Bandai Namco Entertainnment a publié plus de 9 minutes de gameplay pour montrer un peu plus concrètement ce que nous réserve ce nouvel épisode, et autant dire que la formule emblématique de la série semble toujours aussi efficace. Cette présentation permet notamment de découvrir les grandes lignes du mode Histoire, où l'on incarnera un pilote pris au cœur d'un conflit opposant la Fédération d'Usea centrale à la République de Sotoa, qui a lancé une invasion à grande échelle. Comme dans les précédents épisodes, la narration passera par de nombreuses cinématiques, parfois mises en scène à la première personne, avant de nous envoyer directement dans le cockpit pour participer aux affrontements aériens.
Ace Combat 8 Wings of Theve › Vidéos ›
Ace Combat 8 Wings of Theve : présentation d'une mission complète avec une vidéo de 9 min de gameplay
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Ace Combat 8 Wings of Theve
Jeu : Action
Editeur : Bandai Namco Entertainment
2026
2026
2026
Jeu : Action
Editeur : Bandai Namco Entertainment
2026
2026
2026
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