Ace Combat 8 Wings of Theve : un 1er trailer de gameplay, le spectacle hollywoodien avant tout

Il était temps ! Sept ans après Ace Combat 7 Skies Unknown, et après une communication faite de petits signaux plus ou moins discrets, Bandai Namco a enfin officialisé Ace Combat 8 : Wings of Theve lors des Game Awards 2025, avec même une fenêtre de sortie fixée en 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Un premier trailer avec des images de gameplay nous annoncent pas mal de choses, comme le fait que ce nouvel opus se déroulera une fois encore dans Strangereal, le monde fictif de la saga, avec une intrigue située en 2029. Mais très vite, la bande-annonce donne le ton : Ace Combat 8 semble vouloir pousser encore plus loin ce qui faisait déjà la force du précédent épisode, à savoir la mise en scène. Les cinématiques, notamment en vue subjective, ont clairement pris du galon, et Bandai Namco insiste beaucoup sur ce qui se passe hors du cockpit. Le tarmac, les briefings, les échanges entre pilotes, tout ça fait désormais partie intégrante de l’expérience. Entre les missions, on apprend à connaître son escadrille, à souder le groupe, à affronter l’adversité ensemble et si vous connaissez la série, vous savez que Ace Combat a toujours aimé flirter avec le mélodrame militaire, et cet épisode semble l’assumer plus que jamais.





Côté scénario, le joueur incarne un pilote de la marine, repêché après un naufrage par l’Endurance, un vieux porte-avions qui devient rapidement son nouveau foyer. À bord, une poignée de survivants, une armée en lambeaux, et une légende qui commence à circuler : celle de « Wings, le sauveur de Thève ». Un mythe inventé pour garder espoir, inspiré d’un ancien as censé libérer la capitale de la Fédération d’Usea centrale, tombée après l’invasion éclair de la République de Sotoa. Évidemment, ce sera au joueur de faire en sorte que cette histoire devienne réalité. Sur le plan technique, Bandai Namco ne cache pas ses ambitions. Ace Combat 8 tourne sous Unreal Engine 5, épaulé par des technologies maison, et promet une campagne visuellement très impressionnante. Nuages multicouches dynamiques, météo capricieuse, affrontements aériens intenses, et une vraie synergie entre les membres de l’escadrille : tout ce qui fait le sel de la série est bien là. Pour l’instant, aucune confirmation concernant un éventuel mode VR, mais on rappelle au passage qu’Ace Combat 7 s’est écoulé à près de 7 millions d’exemplaires, un record pour la franchise.











































