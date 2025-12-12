Coven of the Chicken Foot : entre Miyazaki et Last Guardian, c'est le nouveau jeu de Bruce Straley (The Last of Us, Uncharted 4)

Dans Coven of the Chicken, pas de drame post-apo ni de fusillades nerveuses, il s'agit d'un jeu d’aventure tout doux, où le joueur va incarner Gertie, une vieille sorcière bienveillante qui, à un âge où d’autres songeraient à raccrocher le balai, décide enfin de faire ses preuves auprès de son clan. Le monde qu’elle traverse est verdoyant, apaisé, et surtout débarrassé de toute menace majeure. Mais Gertie n’est pas seule, elle est même accompagnée d’une étrange créature, et le jeu semble beaucoup miser sur cette relation à deux, faite de silences, de gestes, d’attention mutuelle. On pense forcément à ICO et The Last Guardian, deux jeux issus de l'imagination de Fumito Ueda, et à cette manière de raconter un lien sans passer par des kilomètres de dialogues. Une narration qui passe par l’environnement, par le rythme, par la sensation et les gestes avant tout.
Et puis il y a cette idée visuelle complètement improbable, mais géniale : Gertie a des pattes de poulet à la place des jambes. C’est absurde, c’est inattendu, et ça donne immédiatement au jeu une identité très forte. On sent le folklore, le conte, quelque chose de volontairement décalé, presque enfantin, mais difficile, en voyant tout ça, de ne pas penser à Miyazaki, à Ponyo notamment quand le petit poisson entame sa transformation humaine et passe par le stade de poulet juste avant. En tout cas, avec ce nouveau projet, Bruce Straley semble surtout vouloir se faire plaisir, et nous avec. Après avoir passé des années à porter des superproductions sur ses épaules, il revient avec un jeu plus modeste, plus personnel, presque humble. Et quelque part, c’est peut-être là qu’il est le plus intéressant à suivre. Coven of the Chicken Foot n'a pas de date de sortie et pour le moment, il n'est prévu que sur PC.