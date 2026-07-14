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1666 Amsterdam : il y aura 3 époques pour 3 identités , les développeurs expliquent tout

1666 Amsterdam : il y aura 3 époques pour 3 identités , les développeurs expliquent tout

À quelques mois de la sortie de 1666 Amsterdam, les développeurs ont dévoilé un nouveau dev diary qui nous révèle que le jeu sera découpé en trois époques bien distinctes et qui composeront l'aventure. De cette manière, les développeurs souhaitent que le joueur puisse reconnaître immédiatement la période dans laquelle il évolue, uniquement grâce à l'ambiance, aux couleurs ou à la façon dont les scènes sont filmées. Parmi les trois temporalités bien distinctes, on va retrouver l'Amsterdam de 1666, qui s'inspire directement de l'âge d'or hollandais et des grands maîtres de la peinture comme Rembrandt ou Vermeer, avec un important travail sur le clair-obscur (tiens tiens) et un filtre graphique qui donne parfois l'impression d'évoluer dans une toile vivante. Les développeurs ont également mené de nombreuses recherches historiques pour recréer fidèlement la ville, ses bâtiments, ses costumes ou encore les célèbres Gable Stones, ces pierres sculptées qui servaient autrefois à identifier les maisons avant l'apparition des adresses.



Le contraste est total avec la période située en 1999, qui rend hommage au cinéma Giallo italien et aux œuvres de Dario Argento ou David Lynch. Les couleurs deviennent beaucoup plus vives, les éclairages sont volontairement artificiels et la caméra multiplie les angles inhabituels afin d'accentuer la tension. Des effets de grain et des imperfections ont été utilisés afin de rappeler les anciennes pellicules et les téléviseurs cathodiques de l'époque. Enfin, le studio rappelle que derrière cette reconstitution historique se cache aussi une importante dimension fantastique. Le joueur incarne une sorcière dans une version alternative d'Amsterdam, un univers construit à partir de nombreuses recherches sur les procès en sorcellerie et le climat de peur qui régnait à cette époque.

Chaque période possède ainsi son propre langage cinématographique, jusque dans les mouvements de caméra ou les animations, tandis que les séquences contemporaines adoptent une mise en scène plus sobre et réaliste.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 14 juillet 2026
18:03


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1666 Amsterdam

Jeu : Action
Développeur : Panache Digital Games
N.C.
N.C.
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