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Mario Kart World : Nintendo ajoute deux nouveaux circuits via une mise à jour surprise

Mario Kart World : Nintendo ajoute deux nouveaux circuits via une mise à jour surprise

Un an après sa sortie sur Switch 2, Mario Kart World poursuit tranquillement son suivi, étant donné que Nintendo vient de déployer la mise à jour 1.7.0, qui ne révolutionne pas le contenu du jeu, mais apporte tout de même quelques nouveautés bienvenues, à commencer par l'arrivée de deux nouveaux parcours pour le mode Survie, accompagnés de plusieurs ajustements de gameplay et d'améliorations du mode Photo. La principale nouveauté concerne donc le mode Survie, qui accueille deux nouveaux rallyes baptisés "Rallye Foreuse" et "Rallye Boomerang". Il ne s'agit toutefois pas de véritables circuits inédits, mais plutôt de nouveaux itinéraires construits à partir de tracés déjà existants. Le Rallye Foreuse relie le chantier naval de Wario au château de Bowser, tandis que le Rallye Boomerang emmène les joueurs de la Cité Fleur-de-Sel jusqu'au Mont Tchou Tchou. Comme pour les autres épreuves de ce mode, il faudra enchaîner six portions de parcours sans se faire éliminer aux différents points de contrôle pour remporter la course. A noter que ces deux rallyes se débloquent après avoir terminé au moins une course en mode "Survie", et Nintendo précise déjà que d'autres itinéraires viendront enrichir cette sélection lors de prochaines mises à jour.



Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi que la version 1.7.0 apporte également une petite nouveauté pour le mode Photo. Il est désormais possible d'utiliser les autocollants récupérés au fil de la progression pour personnaliser ses captures d'écran, en les combinant avec différents cadres. Et puis, comme souvent avec ce type de mise à jour, le constructeur japonais en profite aussi pour procéder à plusieurs équilibrages. Certains personnages et véhicules jugés moins performants bénéficient désormais d'une meilleure accélération ou d'une vitesse de vol plané revue à la hausse. D'autres ajustements concernent directement les mécaniques de course, avec par exemple la possibilité de sauter immédiatement après avoir été touché par un sort de Kamek ou un Bill Balle, ou encore un boost plus long après avoir rebondi sur un adversaire. À cela s'ajoute une longue liste de corrections de bugs et d'améliorations de stabilité, visible ici.


En revanche, les joueurs qui attendent toujours de nouveaux circuits, de nouveaux personnages ou de nouveaux véhicules devront prendre leur mal en patience. Ca commence en effet à faire long...



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 1 juillet 2026
14:38


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Mario Kart World

Jeu : Course
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
5 Juin 2025

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