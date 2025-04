Mario Kart World : il s'agira bien d'un open world, jouable jusqu'à 24 joueurs !

On s'en doutait un peu mais c'est aujourd'hui confirmé avec Nintendo Direct de ce 2 avril 2025 : Mario Kart World sera le fer de lance de la Nintendo Switch 2 le 5 juin prochain. Il faut dire qu'on attend ce neuvième épisode depuis 2014 et que l'attente devenait un peu longue, mais on peut le dire aujourd'hui, elle en valait la peine. Nintendo va en effet bouscoulé la formule de base, en transformant son jeu en un énorme terrain de jeu. Oui, Mario Kart devient open world et il sera possible d'aller partout, peu importe les surfaces d'ailleurs : terre, mer et air. Parmi les grands changements, on voit que les routes sont désormais plus amples, que les embranchements plus nombreux et que le nombre d'items a augmenté. Un petit air de Forza Horizon mais à la sauce Nintendo, d'autant que l'autre argument de vente ravageur, c'est qu'il sera possible de faire des courses jusqu'à 24 joueurs en ligne. On voit déjà le fun pointer le bout de son nez.