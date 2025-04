Mario Kart World : on a testé l'open world, le Grand Prix et le mode 'Survie', le fun est total !

De loin le jeu-événement de la Nintendo Switch 2 Experience qui se tient actuellement au Grand Palais de Paris, Mario Kart World est présent sur un étage complet, avec un nombre assez hallucinants de bornes jouables. Il faut dire que le jeu est jouable en multijoueur jusqu'à 24 personnes, et l'objectif pour Nintendo est aussi de nous montrer tout le potentiel fun en étant autant de concurrents sur la ligne de départ. Plusieurs sessions de test avaient été mises en place tout au long de la journée pour tester différents aspects du jeu. On a commencé gentiment par quelques courses du mode Grand Prix pour expérimenter la nouvelle conduite, les nouveaux items et ces tracés beaucoup plus amples. La physique ayant quelques peu changé, la jouabilité diffère de Mario Kart 8 Deluxe et il faudra réapprendre quelques bases. Bien sûr que les automatismes reviennent vite, mais le fait de pouvoir grinder sur les rebords des routes, ça va aussi changer certaines choses dans la conduite.Ensuite, Nintendo nous a proposé de tester le mode freeroam, qui consiste à nous balader librement dans le monde ouvert, passer d'un biome à un autre, rouler sur toutes les surfaces disponibles et d'aller taper la discute avec d'autres concurrents. Et puis est venu le temps de tester le mode 'Survie', baptisé 'Knockout' dans le jeu et qui consiste à faire une grande course à 24 joueurs, avec une élimination de plusieurs participants à chaque nouveau checkpoint. Le jeu nous prévient la place minimum qu'on doit occuper pour ne pas caler et très sincèrement, le fun et le plaisir ont été instantanés. Preuve que Mario Kart est une licence qui continue de fédérer autant et qu'il suffit de quelques minutes de jeu pour développer de la dopamine dans son corps. Tout cela, on vous le montre en vidéo, avec notre session de jeu complète sur le mode 'Survie' justement.La sortie de Mario Kart World est attendue pour le 5 juin 2025 au lancement de la Nintendo Switch 2.