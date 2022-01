Mario Kart 9 : une annonce et une sortie en 2022 ? Un analyste lâche ses infos

Dr Serkan Toto, CEO & fondateur de Kantan Games, mais également consultant dans le jeu vidéo, s'est laissé aller à quelques confidences auprès de GamesIndustry.biz . Dans ses prédictions de 2022, il avoue savoir que Mario Kart 9 est bel et bien en développement chez Nintendo et malgré le succès de Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo s'apprêterait à annoncer ce nouvel épisode cette année. Connaissant les méthodes marketing de la firme japonaise, l'annonce d'un nouveau jeu est suivi quelques mois après de sa sortie, sauf rare exception. On peut donc imaginer que ce Mario Kart 9 sera commercialisé également en 2022. Dr Serkan Toto explique également que les mécaniques de gameplay de ce Mario Kart 9 présenteront une toute nouvelle idée, quelque chose d'inédit, un peu comme furent les tracés anti-gravitationnelles dans l'épisode 8.

Bientôt 8 ans que nous n'avons pas eu droit à un nouvel épisode de Mario Kart, et la Nintendo Switch, bien qu'elle jouisse des ventes exceptionnelles de Mario Kart 8 Deluxe, n'a pas eu son Mario Kart exclusif. Car il faut rappeler que Mario Kart 8 Deluxe est en réalité une version - à peine - améliorée de Mario Kart 8 qui était sorti d'abord sur Wii U en 2014. Il est donc normal de se poser des questions autour de sa suite et de l'arrivée oui ou non de Mario Kart 9.

Je sais bien que Mario Kart 8 Deluxe se vend toujours très bien sur Nintendo Switch mais Mario Kart 9 est en plein développement (et vient avec un twist) et Nintendo pourrait le teaser cette année.



Dr Serkan Toto prédit également que côté mobile, Nintendo va également surprendre avec une nouvelle grosse franchise qui va arriver sur smartphone et tablette. Il est vrai que depuis Mario Kart Tour en 2019, le marché du mobile n'a guère intéressé Nintendo, sans doute parce que le géant japonais était en phase de réflexion et de développement autour du sujet... Il ne reste plus qu'à attendre l'annonce d'un prochain Nintendo Direct pour commencer à spéculer.