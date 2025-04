Mario Kart World : open world, cycle jour-nuit, météo dynamique, objets et mécaniques, 16 min de gameplay

Quelques semaines après son grand reveal au Grand Palais à Paris, Mario Kart World s'est laissé approcher à nouveau à travers un Nintendo Direct complètement dédié. Pas moins de 16 minutes de gameplay pour en savoir davantage sur l'open world, les nouvelles mécaniques, les items inédits, le Grand Prix, les différents modes de jeu, les fonctions d'assistance et encore plein d'autres choses, avant son arrivée le 5 juin prochain sur Nintendo Switch 2. Evidemment, c'est le monde ouvert qui a fait l'objet d'une présentation en bonne et due forme pour commencer, et le terme qu'emploie Nintendo, c'est un 'monde interconnecté' dans lequel il est possible d'aller partout, mais vraiment partout. Que ce soit sur la route, en hors-piste, dans les airs et même sur la flotte, tout est possible dans Mario Kart World. Bien sûr, le monde est aussi vaste qu'il comporte de biomes différents, avec des villes, des plaines, le désert et même l'océan, sachant que les courses se déroulent de jour comme de nuit, et dans des conditions météorologiques dynamiques.









- Mode Balade : il y a tout un monde à découvrir au-delà des courses de Mario Kart World. Pour vous détendre entre deux courses effrénées, vous pouvez vous offrir une virée dans le mode Balade. Explorez des panoramas pittoresques, sortez des sentiers balisés, allez voir l'océan, trouvez des pièces cachées et accomplissez des centaines de missions pour affiner vos talents de pilote en dehors des courses. Vous pouvez aussi prendre la pose et immortaliser votre road-trip avec quelques clichés à tout moment.



- Mode Survie : faites la course d'un bout à l'autre du monde dans des courses marathon balisées par des points de passage. Si vous ne vous classez pas assez haut, c'est l'élimination. Alors accrochez-vous, car vous devrez garder le pied au plancher pour rester dans la course. Vos adversaires ne sont pas les seuls dangers à esquiver sur la route. Attention aussi aux véhicules qui lancent des Bill Balles, aux frères Marto, et aux autres surprises qui viendront jouer les trouble-fêtes dans ce mode. Foncez pour rester dans la course, et visez la première place.



- Grand Prix : dans le mode Grand Prix, prenez part à une série de quatre courses et visez l'or dans les différentes coupes à travers le monde, dont la Coupe Champignon, la Coupe Fleur, la Coupe Étoile et d'autres encore. Et pour la première fois dans l'histoire de la série, les trajets qui relient chaque circuit font aussi partie de la compétition ! Dans la Coupe Champignon, par exemple, vous commencez par vous affronter sur le Circuit Mario Bros., puis enchaînez directement sur une course sur le trajet qui mène jusqu'à Trophéopolis. Remportez tous les Grand Prix, et un circuit haut en couleur pourrait bien apparaître.







- Mode bataille : le mode bataille fait son retour, plus intense que jamais. Utilisez des objets pour faire éclater les ballons de vos adversaires dans « bataille de ballons », et collectionnez un maximum de pièces dans « Bataille de pièces ». Et cette fois-ci, les adversaires qui n'ont plus de ballon sont éliminés.



- Nouvelles techniques : utilisez un saut chargé pour passer par-dessus les obstacles. Utilisez-le également pour glisser sur des rails, esquiver les attaques ou sauter en direction d'une paroi et conduire un instant dessus. Enchaînez les sauts de paroi pour découvrir des passages secrets. Vous avez raté une action dans le mode Balade ou lors d'une course ? Vous pouvez revenir en arrière avec la fonction Rembobiner, pratique pour rattraper des erreurs de parcours. Mais attention cependant, vos adversaires continuent à rouler normalement pendant que vous rembobinez, alors gare à ne pas chuter dans le classement.



- 24 pilotes : Mario Kart World propose des courses à 24 pilotes, un record dans l'histoire de la série Mario Kart. Dans les modes Grand prix et Survie, invitez des proches à vous rejoindre dans le monde du jeu et affrontez-vous pour tenter de décrocher la victoire dans des course à 24 pilotes.



- Amusez-vous ensemble, où vous voulez : Mario Kart World offre de nombreuses possibilités pour jouer avec des proches, que ce soit en local ou en ligne. Il est possible de faire la course à quatre sur la même console en écran scindé. Le multijoueur sans fil local est aussi disponible, et jusqu'à huit personnes (avec un maximum de deux par Nintendo Switch 2) peuvent ainsi s'amuser ensemble. Des joueurs et joueuses du monde entier peuvent également rejoindre une course ou une bataille en ligne. Dans le mode Balade, vous pouvez retrouver vos proches partout dans le monde du jeu. Promenez-vous, retrouvez vos amis en un clin d'œil en consultant la carte et rejoignez-les. Vous pouvez ensuite organiser des courses ou des batailles selon vos règles, ou encore partir en virée ensemble.







- Amusez-vous encore plus avec GameChat : étendez votre expérience de jeu en ligne avec GameChat*4. Utilisez le micro intégré de la Nintendo Switch 2 pour discuter tout en roulant ensemble ou partagez vos écrans pour voir où tout le monde en est. Jusqu'au 31 mars 2026, l'offre de découverte GameChat permet d'essayer gratuitement cette fonctionnalité. Passé cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire.



- CameraPlay : si vous avez une caméra Nintendo Switch 2, vous pouvez faire apparaître votre visage à côté de votre personnage et observer les réactions de vos proches tout en jouant ensemble en ligne. Si vous jouez ensemble sur une même console, une seule caméra peut détecter jusqu'à quatre visages et les faire apparaître dans le jeu.



- Circuits : il y a de nombreux circuits répartis à travers le vaste monde de Mario Kart World. Brûlez la gomme sur de tout nouveaux tracés tels que le Circuit Mario Bros., les avenues de Trophéopolis, les pistes enneigées du Pic de l'observatoire et les séances spectrales du Cinéma Boo pour ne citer que quelques exemples. Des circuits des jeux Mario Kart précédents sont aussi de retour dans des versions réimaginées qui proposent de nouvelles expériences et qui se fondent dans ce nouveau monde.







- Personnages : choisissez votre pilote parmi des têtes connues du Royaume Champignon comme Mario, Luigi, Peach ou Bowser. Vous pouvez aussi opter pour des personnages un peu plus décalés, comme Goomba, Spike ou encore une vache.



- Objets : prenez une longueur d'avance avec une sélection d'objets aussi bien familiers qu'inédits. La carapace à pièces peut stopper vos adversaires et fait apparaître dans son sillage des pièces qui feront progressivement accélérer le véhicule de quiconque les récupère. Avec la fleur de glace, gelez vos adversaires (et faites-leur tourner la tête). Lancez des marteaux pour clouer vos adversaires sur place ou leur bloquer la route. Devenez immense et aplatissez vos adversaires avec le méga champignon. Utilisez la plume acrobate pour bondir dans les airs. Faites appel à la magie de Kamek pour transformer vos adversaires de manière surprenante et semer le chaos dans la course. Plus vous êtes bas dans le classement, plus vous avez de chances de récupérer certains objets. Si vous obtenez quelque chose qui pourrait vous être utile, profitez-en !



- Passez au drive-in : faites un détour par le drive-in du Yoshi's pour y récupérer un snack turbo. Les en-cas que vous obtenez offrent un boost de vitesse et débloqueront parfois des tenues que vous pourrez retrouver à l'écran de sélection du personnage. N'hésitez pas à faire un crochet par le drive-in pour découvrir toute la sélection de plats et de tenues à découvrir dans Mario Kart World.







- Encore plus de modes : qu'il s'agisse de courses ou de batailles, il y a encore plus de façons de s'affronter dans la bonne humeur dans Mario Kart World. Défiez le chrono dans le mode Contre-la-montre et rendez-vous en ligne pour vous mesurer aux fantômes de pilotes du monde entier. Vous pouvez également jouer selon vos propres règles dans le mode Course VS et décider de jouer à deux, trois ou quatre équipes, selon les règles classiques en faisant trois tours d'un même circuit ou en faisant la course d'un circuit à l'autre.



- Fonctions d'assistance : besoin d'un coup de pouce ? Il est possible d'activer ou de désactiver quand bon vous semble des fonctions d'assistance comme la conduite assistée qui permet d'éviter les sorties de route, l'accélération auto, ou les capteurs de mouvements qui permettent de jouer en inclinant un Joy-Con 2. De plus, si vous avez un volant Joy-Con 2 (vendu séparément par lot de deux), vous pouvez piloter comme si vous êtes vous-même sur le circuit !